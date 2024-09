Be recuerda cuál fue su video más viral en redes: Obtuvo 200 millones de reproducciones

Be se convierte en una nuevo ícono dentro del Desafío, pues fue finalista en el 2018 y en este 2024 ocupó el cuarto puesto de la mano de Natalia, no obstante, luego de haber quedado como subcampeón la vida de este exparticipante cambió, ya que se dedicó al mundo digital.

Be, del Desafío, confiesa cuál ha sido su video más viral

Desde hace unos años, este exdesafiante se volvió creador de contenido, acumulando más de ocho millones de seguidores en sus redes, por lo cual nos da detalles de esta faceta.

Principalmente, Be destaca esa publicación que marcó un antes y un después dentro de su proyecto: "yo hice un video de una broma, que era como con ropa interior, y llegó casi a 200 millones de reproducciones, pues ganaba un millón de vistas por hora".

En cuanto a cómo fue esto para él, el eliminado del Desafío 2024 destaca: "al final, cuando miré al día siguiente, ya iba casi en 30 millones y yo decía '¿en qué momento va a parar?' Se volvió demasiado viral, por lo que de ahí en adelante todo lo que subía se pegaba".

Con respecto a esto y tras una enorme viralidad, Be hace énfasis que en dicho momento solo quería hacer cosas que generaran métricas altas, pero que con el tiempo y la experiencia se percató de que el truco está en acoplarse a todo lo que va saliendo y los cambios en los algoritmos.

Be y su rivalidad con Olímpico en el Desafío

Uno de los temas más valiosos para este eliminado del reality de los colombianos en su participación de la mano de Natalia fue el poder darse una oportunidad que llevaba esperando desde la edición en la que estuvo.

"Cuando yo me encuentro con Olímpico yo dije 'no, aquí tenemos que hacer revancha, si nos pusieron así eso es por algo. Esto no puede quedar así'", dice Be, destacando que en el 2018 las cosas se definieron por una votación de los fanáticos del Desafío.

Al comentar lo vivido en la Ciudadela, el eliminado relata lo que experimentó en el Box Negro: "cuando estábamos en muerte, que me tocó definir contra Olímpico, para mí eso fue una final y yo puedo decir en cierto modo que me saqué la espinita. Él me gano en votaciones, pero esta vez yo lo saqué".

