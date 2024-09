Natalia y Be, eliminados del Desafío, confiesan el temor del convocado ante el llamado

Al quedar eliminados en el último Desafío a Muerte del Desafío 2024, Natalia y Be dan sus reacciones acerca de lo que fue su paso por el reality de los colombianos y cómo toman irse a puertas de una Gran Final.

La entrenadora online es la primera en comentar, por lo que asegura que se siente feliz: "hicimos una pista muy chévere, aunque no quería competir contra Darlyn, tocó, pero nunca la vi como un rival y fue una pista muy chévere".

Por su parte, Be recalca que se siente un poco golpeado: "estoy alegre de haber venido a competir en los 20 años, yo estuve en los 15", ante esto el eliminado recalca que tiene un tatuaje alusivo a esa primera edición en la que estuvo. A la vez, no deja pasar por alto que le hubiese gustado enfrentarse a una dupla del equipo Pibe para así sacar a alguien que no fuese de su misma escuadra.

Con respecto a por qué seleccionó a su compañero del Ciclo Dorado, Natalia cuenta: "me parece un hombre que, aparte de ser un buen jugador, es muy competitivo. Además de eso, siempre he dicho que el Desafío no solo son las pruebas, sino también el ser humanos, entonces, yo veía en él mucha experiencia y sabiduría, que fue lo que realmente encontré".

Tras la palabras de su pareja dentro de la Ciudadela, Be revela que cuando recibió el llamado no pudo evitar sentir temor sobre cómo le podría haber ido en estas pistas, ya que considera que han cambiado bastante a comparación de las que enfrentó en su temporada, aunque también tenía claro que no quería perderse esta oportunidad. A la vez, explica que para ir al reality dejó algunos proyectos, como su preparación para un encuentro de boxeo que está planeado para octubre contra un argentino, a pesar de que está dudando si llevarlo a cabo porque se encuentra desgastado.

Natalia aprovecha para confesar que algo de lo más satisfactorio de haber estado en este Desafío 20 Años fue el haber estado al lado de su convocado: "recuerdo todavía la primera pista, que me impulsaba en el río con un 'vamos, tú puedes' y pensaba 'donde yo pare, este hombre me regaña'".

Be también habla de que tienen bastante experiencia al enfrentarse de manera directa ante sus rivales del reality, ya que ella fue coronada como la 'Reina de la muerte' con ocho Box Negros, mientras que él, sumando lo que ha sido su paso por esta edición, va 11 duelos de este tipo.

