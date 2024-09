Be responde sobre su rivalidad con Olímpico en el Desafío: "esta vez yo lo saqué"

Dada su segunda participación en el Desafío, Be se muestra orgulloso del resultado obtenido en la versión por los 20 años del programa, destacando que en esta oportunidad pudo sobrepasar un duelo con el que se había quedado en el 2018 cuando fue finalista.

Be y su rivalidad con Olímpico en el Desafío

Uno de los temas más valiosos para este eliminado del reality de los colombianos en su participación de la mano de Natalia fue el poder darse una oportunidad que llevaba esperando desde la edición en la que estuvo.

"Cuando yo me encuentro con Olímpico yo dije 'no, aquí tenemos que hacer revancha, si nos pusieron así eso es por algo. Esto no puede quedar así'", dice Be, destacando que en el 2018 las cosas se definieron por una votación de los fanáticos del Desafío.

Al comentar lo vivido en la Ciudadela, el eliminado relata lo que experimentó en el Box Negro: "cuando estábamos en muerte, que me tocó definir contra Olímpico, para mí eso fue una final y yo puedo decir en cierto modo que me saqué la espinita. Él me gano en votaciones, pero esta vez yo lo saqué".

De esta manera, Be recalca esa rivalidad competitiva que tiene con quien fue dupla de Karen y que se queda dentro de la arena de juego: "era él o yo, entonces me siento contento".

Cuánta plata se lleva Natalia del Desafío 2024

Luego de quedar eliminada en el último Desafío a Muerte de esta edición por los 20 años del reality de los colombianos, Natalia revela que se lleva un acumulado de 26 millones de pesos.

Con respecto a los planes que tiene para dicho dinero al salir del programa, la entrenadora online relata: "tengo en planes comprarme un carro, entonces eso va a ir en parte, porque solo es una pequeña parte del automóvil que quiero, eso lo voy a sumar a eso".

Cabe destacar que en el Ciclo Dorado Natalia perdió bastante dinero con el equipo Tino, ya que se enfrentaron al castigo de entregar cajas con su dinero y el pago de arriendos por causa de que no ganaron en varias pruebas en los últimos ciclos.

