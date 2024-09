Iván Lalinde le dijo de frente a Natalia que estaba desconcentrada: "se quería encarretar con todos"

Natalia y Be, los más recientes eliminados del Desafío 2024 , fueron los invitados al programa matutino Día a Día para conversar acerca de su desempeño en La Ciudadela. Durante el encuentro no solo hablaron de temas que ocurrieron en el terreno de juego, sino que también opinaron sobre la convivencia tanto en la casa Tino como en Pibe.

Uno de los momentos más llamativos del episodio fue protagonizado por Iván Lalinde , quien aprovechó para asegurar que la joven tuvo un cambio abismal entre la etapa antes del break y el Ciclo Dorado.

Mira también: Cuándo se acaba el Desafío 2024 y a qué hora se transmitirá el capítulo por Caracol Televisión

"Yo creo que la diferencia entre la Natalia de la primera etapa a la segunda es grande. Tú al principio estabas desconcentradita, tú ibas a otra cosa, no sabías lo que era esta competencia, ibas a convivir con una cantidad de amigas, te quería encarretar con todos y hacías fiesta, ay, dime que no", inició mencionando el presentador.

No te pierdas: Kevyn no niega lo que vivió con Natalia en el Desafío 2024, ¿despierta celos en Guajira?

La Súper Humana, por su parte, respondió que a diferencia de otras competidoras como Karen y Darlyn, su objetivo no siempre fue ver su nombre en la copa de los vencedores y estar enfocada, y añadió que lo que en realidad deseaba era gozarse la experiencia de estar en televisión conociendo a personas maravillosas.

Te puede interesar: Alejo confiesa si tiene una rivalidad con Marlon: Opina si hay un villano del Desafío

Publicidad

Asimismo, indicó que todo cambió cuando recibió la visita de su madre, quien guio su camino y le hizo ver que podía hacer las cosas de una mejor forma. Por último, Catalina Gómez hizo hincapié en la importancia de sacarle un aprendizaje a todas las personas y las experiencias que llegan a su vida.

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . Revive aquí contenido exclusivo del programa.