Keyvn y Karen revelan qué harán con los millones que ganaron en el Desafío de los Favoritos

El capítulo 113 del Desafío 20 Años estuvo lleno de todo tipo de sorpresas, pues los exparticipantes y finalistas del reality se reencontraron en la Ciudadela, votaron por sus compañeros en ciertas categorías como la mejor pareja, el mejor beso, el más dramático, la jugada más vistosa, la más mamacita y más. Adicionalmente, se vivió el Desafío de los Favoritos.

En la transmisión del programa, Andrea Serna y Mafe Aristizábal revelaron los resultados de las votaciones que se realizaron y en las que los colombianos apoyaron a su Desafiante favorito de esta temporada. Luego, entre los tres con mayor votación se vivió una emocionante, intensa y reñida prueba en el Box Amarillo.

Allí, Kevyn, Santi y Francisco se midieron cara a cara para competir por 100 millones de pesos, y el ganador fue el atleta de Puerto Boyacá. Cuando fue el turno de las mujeres, Karen fue superior a Guajira y Darlyn, llevándose otro merecido triunfo.

En exclusiva con Caracoltv.com, los ganadores de esta contienda comentan que sabían que habían logrado una conexión especial con los televidentes, por lo que no fue una gran sorpresa que hayan recibido tanto apoyo.

Kevyn, finalista del Desafío 20 Años, relata que siempre tuvo en su mente a su mamá y a su hijo y que en esta prueba evidenció que tuvo un gran crecimiento tanto físico como mental, pues no se “aceleró” ni se desesperó y actuó sereno.

Karen, por su parte, revela que era consciente del cariño de sus seguidores y les agradece por su voto de confianza. Sobre la prueba reflexiona diciendo que tenía muy claro que cualquier paso en falso habría echado a perder su sueño.

Qué pensó Karen al ver que a Guajira se le cayó su torre

Durante la entrevista, Karen se destapa y dice que no se dio cuenta de lo que sucedió con el refuerzo de Kevyn en la definición del Desafío de los Favoritos, pues solo “veía sombras” y estaba concentrada en lo suyo: “había un poco de viento que nos jugó en contra, pero lo de ella no me afectó porque no estaba chismoseando”.

Esto es lo que Kevyn y Karen harán con el dinero del Desafío de los Favoritos

Kevyn, representante del equipo Pibe dice que con este dinero está más cerca de cumplir uno de sus sueños y tener su propia casa, por lo que esos 100 millones de pesos que se ganó los invertirá en la cuota inicial.

Karen, quien esta Etapa Dorada del programa tuvo como refuerzo a Olímpico, dijo que también le interesaba tener su apartamento bien sea para vivir en este o para arrendarlo y tener un ingreso adicional mensual. Pero no es lo único, pues “quiero ayudar a mi familia económicamente y de hecho mi mamá quiere un restaurante”.

