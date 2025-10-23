En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / ¿Estratégico o buen atleta? Eleazar y Rata se quejan de que Zambrano solo ha ido a una muerte

¿Estratégico o buen atleta? Eleazar y Rata se quejan de que Zambrano solo ha ido a una muerte

En Omega, los dos participantes analizan el rendimiento del medallista olímpico y se preguntan qué pensarán los colombianos de él, pues solo una vez defendió su cupo en el Desafío.

