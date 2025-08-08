Ellos fueron los ganadores de El Mejor Equipo del Ciclo: premio alivia la tensión en el grupo

Luego del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo; Andrea Serna se reunió con los participantes para conversar acerca de su rendimiento en el terreno de juego y para dar a conocer el resultado del más reciente encuentro deportivo en La Ciudad de las Cajas.

Quién fue El Mejor Equipo del Ciclo

En este sentido, expuso que el grupo que se quedó con el título de El Mejor Equipo del Ciclo fue la casa Gamma, que obtuvo varias victorias en este quinto ciclo: Si bien Alpha se quedó con el triunfo en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo y Omega con el Desafío de Sentencia y Servicios; Gamma obtuvo el primer puesto tanto en el Desafío de Sentencia y Bienestar como en el Desafío de Sentencia y Hambre.

“Y como el Desafío tiene tantos contrastes, ustedes Gamma hoy tuvieron el peor tiempo, pero se quedan con el premio a El Mejor Equipo del Ciclo, ¿quién viene? Te entrego Zambrano 20 millones de pesos”, dijo mientras le daba al atleta olímpico una caja con la jugosa suma de dinero. El Súper Humano, por su parte, aseguró que con este monto recuperarían un poco lo que han perdido en los últimos días, mientras sus compañeros celebraban la noticia.

¿Gamma tiene una alianza en el Desafío?

Antes de la llegada del Desafío de Capitanes, Juan, en representación de Alpha, llegó a un acuerdo con Gamma para repartir los Chalecos de Sentencia teniendo en cuenta que los dos equipos se estaban atacando entre sí.

Tras la desintegración de Beta, Gamma empezó a enviar Chalecos de Sentencia a Omega, lo que causó molestia de inmediato y fue interpretado por los rosados como una alianza en contra suya. Zambrano, como representante de su escuadra, desmintió que hubiese un acuerdo con los morados y explicó que la decisión por la que atacaron a los rosas era porque Camilo no se ha presentado al Desafío a Muerte que tiene lugar en el Box Negro.

