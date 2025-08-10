Dos exparticipantes del Desafío envían pulla a Omega por no cumplir el castigo

En las últimas horas, Omega ha dado de qué hablar en las redes sociales, luego de que decidieran rendirse y no cumplir el castigo que les mandó Alpha, que en este caso era cortar leña en el Desafío Siglo XXI.

Mira también: Quién fue el único ganador del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo: se llevó 10 millones de pesos

Margoth y Madrid hablan de Omega del Desafío

A raíz de esto, hubo dos exparticipantes de temporadas diferentes del Desafío, The Box 2021 y 2023, quienes se refirieron al tema. Madrid les dijo: “Omega, en el 2021, terminó este castigo”, es seguida, Margoth afirmó: “Gamma, en el 2023, cumplió ese castigo y debían bajar esa leña de un camión”.

Margoth y Madrid, del Desafío, comentaron lo que pasó con Omega Foto: Instagram @desafiocaracol

Margoth y Madrid, del Desafío, comentaron lo que pasó con Omega Foto: Instagram @desafiocaracol

Publicidad

Publicidad

Es de resaltar que, actualmente, no se conoce cuál será la sanción que recibirán por no haber cumplido el castigo. Por lo cual, los televidentes deben estar muy pendientes del capítulo 28 del Desafío, que se emitirá este 11 de agosto a las 8:00 p.m. después de Noticias Caracol.

Sin embargo, sí se conoce lo que ocurrió en el Desafío 20 Años, cuando a Alpha no le dio el tiempo para completarlo y por eso recibieron las siguientes sanciones que fueron muy fuertes:

Playa Baja todo el ciclo, entregar su dinero y hacer el castigo siguiente, así ganaran la prueba.

Mira también: Andrea Serna revela cuáles son los nuevos castigos del Desafío Siglo XXI

Ahora bien, los integrantes de Omega están bajos de nota, porque hace varias pruebas que no se coronan como los ganadores. Por lo ello, María C, en medio de una conversación con sus compañeros, afirmó que estar cansada de los resultados y que por eso quiere renunciar al Desafío. Por otra parte, Potro, el más reciente sentenciado y que irá a Muerte, también dijo que no entendían cómo no han salido victoriosos, si lo dan todo en la pista.

Publicidad

Mientras tanto, en el más reciente capítulo del programa de los colombianos, se ha visto que Alpha y Gamma están forjando una alianza muy fuerte. Por ello, Omega se ha sentido atacado porque recibieron tanto el castigo como el chaleco. Es decir, que Camilo, Andrey y Potro, actualmente están en riesgo de irse de la competencia. Si te perdiste de algún momento importante, revive todo el episodio.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.