Dos exparticipantes del Desafío envían pulla a Omega por no cumplir el castigo

En redes no dudaron en reaccionar a lo que pasó con Omega en el Desafío Siglo XXI, por lo cual, estas dos exparticipantes comentaron al respecto y varios estuvieron de acuerdo.