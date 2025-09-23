En vivo
Desafío Siglo XXI
Descuido de Leo que retrasó a Alpha en la prueba de Sentencia y Bienestar: le tocó devolverse

Descuido de Leo que retrasó a Alpha en la prueba de Sentencia y Bienestar: le tocó devolverse

A Leo se le olvida que debe agarrar la llanta de primeras y escoge la última. Por lo cual, todos le gritan que la cambie; él se devuelve y agarrar la que sí es en el Desafío Siglo XXI.

