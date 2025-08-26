Deisy y Leo discuten durante el castigo de Cama de Piedras: pulla para Omega

En el capítulo 38 del Desafío Siglo XXI, el equipo Alpha enfrenta uno de los castigos más incómodos: pasar 12 horas en una cama de piedras. La situación no solo pone a prueba la resistencia física de los participantes, sino también la paciencia y la convivencia, pues en medio de la incomodidad surge un momento de tensión entre Deisy y Leo. Además, el capitán aprovecha la comunicación con Andrea Serna para enviarle una pulla directa a Omega.

Desde el primer momento queda claro que la cama resulta casi imposible para descansar. Los Alpha intentan acomodarse como pueden, pero el espacio reducido y lo duro del terreno hacen que ninguno logre dormir. Leo comienza a hablar y Deisy, visiblemente incómoda, le pide que guarde silencio. El comentario no le cae bien al capitán, luego, este se levanta molesto, provocando la reacción de sus compañeros. “Es incómoda esta vaina”, suelta con frustración, asegurando que acostado siente lo mismo que de pie, reflejando la desesperación que invade a todo el grupo.



A pesar de los roces, Alpha logra cumplir con las 12 horas de castigo y, ya entrada la noche, reciben la llamada habitual de Andrea Serna. Es allí cuando el equipo tiene la oportunidad de expresarse y Leo decide no guardarse nada. Dirige sus palabras contra Omega.



Leo se va contra Omega

El capitán recuerda las palabras de Miryan, quien en representación de Omega había dicho que gracias al castigo impuesto por Alpha, su equipo había tenido un ciclo lleno de dificultades. “Cuando Miryan trajo el chaleco, dijo que por culpa de nosotras ellos habían pasado su ciclo así de mal. Yo siento que fue un poco incoherente. Eso de dar lástima y pesar ante otros equipos no va al caso, y tampoco que nos culpen por lo que ellos no pudieron cumplir”, afirma Leo con tono contundente, dejando claro que no acepta que responsabilicen a Alpha de los problemas ajenos.

Finalmente, el líder morado cierra el tema con una reflexión en nombre de su equipo: “Logramos cumplir con el castigo sin llorar y sin echarle la culpa a nadie”.

