Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Avance Desafío Siglo XXI: ¿Un participante se irá de la competencia?

Avance Desafío Siglo XXI: ¿Un participante se irá de la competencia?

Mientras Omega espera noticias sobre el estado de Juan, Rosa dirá que se quiere ir. No te pierdas el Desafío Siglo XXI esta noche después del partido Colombia Vs. Perú.

