Andrea Serna cuestionó a Natalia y a Dickson por haber celebrado sin ganar la prueba

En la prueba del capítulo 49 del Desafío 2024 ocurrió un hecho que llamó la atención de Andrea Serna y de varios televidentes que comentaron en redes sociales: una vez Natalia y Dickson lograron pasarle el balón a los hombres, decidieron bailar y bromear mientras que ellos intentaban dejarlo en la plataforma destinada para el mismo.

A pesar de que había muchas cosas en juego en este Desafío de Sentencia y Bienestar, como las comodidades, la ventaja estratégica y el poder de asignar el tercer chaleco para una mujer, las dos mujeres se mostraron "relajadas" cuando cumplieron con su labor en este tramo de la pista.

Al final, Omega le arrebató la ventaja a la escuadra morada y se llevó la victoria, inclusive Yoifer de Beta logró ubicar el balón antes que Kevyn, quedando así en el segundo puesto.

Andrea Serna le preguntó a Natalia por su celebración antes de ganar

En el encuentro con Andrea Serna, la presentadora le habló a la joven y le dijo: "En Alpha noté que hubo celebración previa...Se adelantaron, Natalia, las vi bailar con el tubo, aprovechando y demás, pero el punto no se había dado".

"Nosotros decidimos disfrutarnos todas las pruebas, entonces antes de cada pista nos mentalizamos... Hoy estábamos muy felices. Yo pensé, 'ellos están definiendo allá, yo bailo'. Hicimos una rima con Dickson y pues yo soy así siempre", fueron las palabras de la entrenadora online.

A su vez, Dickson comentó que querían mantener la energía con la que salieron de la casa; sin embargo, en redes como X (anteriormente Twitter), reaccionaron con memes y por supuesto, las críticas no se hicieron esperar.

alpha perdio en el momento en el que dickson y natalia se pusieron a celebrar y bailar antes de tiempo, disfrutooooo #DesafioXX pic.twitter.com/B6Q0piF9G7 — camila (@soldoutground) June 13, 2024

JAJSKSKKSJA ANDREA LE DIJO A NATALIA QUE SE ADELANTÓ S LA CELEBRACIÓN ANTES DE TIEMPO JAKDKSKSKSJAKS HPTA, TRAKATEEEE#DesafíoXX pic.twitter.com/Z1ipZ9mroG — Quién poronga sos? Vio a Pablo Alborán ❤️🤧 (@noteimportaaa_1) June 13, 2024

Guajira lanzó un duro comentario contra Natalia por su cercanía con Kevyn en el Desafío

La cercanía entre Natalia y Kevyn ha generado opiniones divididas en las redes sociales, ya que muchos consideran que esa atracción que hay entre ellos no se dio de la mejor manera y piensan que el guarda de seguridad debió respetar su relación fuera del Desafío. Todo esto ha causado que sean tendencia en varios capítulos y que exparticipantes también comenten acerca de lo que se ha visto en pantalla, tal y como lo hizo Guajira.

Esto ocurrió luego de que la creadora de contenido conocida como Peachy Valty escribiera: "¿por qué a las mozas les ofende que les digan mozas? Jajaja", haciendo alusión a lo dicho por parte de Karen hacia su compañera.

Luego del revuelo que causó esto, pues no fue la única en comentarlo, Guajira, finalista del Desafío The Box 2023, aprovechó estas palabras para responder y a forma de indirecta revelar que opina lo mismo que la capitana de Alpha en esta edición 20 años: "no sé amiga, jajaja, me pregunto lo mismo".

