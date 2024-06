Kevyn acepta que quiere estar con Natalia: Estas son las cosas que debe resolver antes

La reflexión de Kevyn inicia luego de que él le dijo a Natalia que le diera referencias de sus suegros, es decir de los padres de ella, luego de que la desafiante se pusiera emotiva ante la idea de poder verlos en caso de ganar la prueba y obtener el servicio de mensajería, dado que ellos son muy importantes para la joven y se sentiría muy feliz de verlos así sea a la distancia.

Al escucharlo, la entrenadora online le hace una aclaración: "no me diga eso porque usted sabe que tiene cositas por solucionar para que eso pueda pasar, pero ahí está una respuesta bien clara", hecho que lo pone en una especie de limbo interno.

Aunque ya se lo había dicho a Natalia, Kevyn vuelve a comentarles a Karen y a Mapi que tiene interés de ver a los que serían sus suegros y se ríe frente a sus compañeras, a quienes les recalca que aún no hay nada oficial entre ellos, exaltando que es molestando, palabras que en definitiva sus compañeras no le creen.

A su vez, la bumanguesa le expresa al guarda de seguridad que Dios le puso la caja con los mensajes de su familia con un objetivo, con la intención de que se acordara de sus seres queridos y de su principal objetivo dentro del Desafío 2024.

Kevyn analiza una relación con Natalia en el Desafío

El capitán de Alpha se muestra muy pensativo ante esta situación, puesto que Natalia lo ha confundido bastante, pero no quiere perder una relación que tiene una larga historia: "toca ir a charlar ciertas cosas". Por eso, Mapi le pide que mientras que está en la Ciudadela aguante lo que más pueda.

Enseguida, la desafiante del equipo morado le pregunta a Kevyn qué tanto ama a su novia, por lo que él le responde: "es una mujer que me ha cambiado muchísimo, pero yo no...", sin siquiera terminar la frase da a entender que ya no quiere seguir con su noviazgo y que intentaría darse una oportunidad con su compañera.

Viendo la situación, Mapi intenta hacerle entender al capitán de su equipo que: "una cosa es querer y agradecerle a una persona que te haya cambiado la vida y otra cosa es que tú estés con una ella por amor".

Casi que indignado, pensativo y listo para irse a competir en el Box Azul, Kevyn comenta: "toca llegar y resolver", lo que hace que la bumanguesa le diga que todo es paciencia, ya que desde allá no puede hacer nada más.

