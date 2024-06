Este es el mural que le hicieron a Darlyn en Marinilla por su participación en el Desafío

El Desafío se convierte en una puerta muy grande para cada uno de los participantes que pasan por este reality, pues es una ventana de exposición enorme y la cual es importante que aprovechen, dado que pueden ganarse el corazón de los colombianos y conseguir un lugar en la memoria de los apasionados de este programa.

En esta edición de los 20 años, Darlyn ha sido una de las desafiantes más destacadas de la competencia, puesto que el hecho de comandar el equipo azul la ha convertido en una persona digna de admirar por parte de los televidentes, quienes destacan sus capacidades y lo realizado hasta este punto de la competencia, frente a lo que le cumplieron uno de sus mayores deseos.

Darlyn y su sueño fuera del Desafío

Durante el capítulo 47 del Desafío 2024, la capitana de Beta le confesó a Glock que uno de sus anhelos era ser parte del mural que se encuentra en Marinilla, ya que quiere ser una digna embajadora de su lugar de origen.

"Yo siempre he sido una representante del deporte y en mi cuidad hay una pared en toda la zona deportiva, donde se colocan a las personas que han resaltado al pueblo afuera. Allí está Catalina Usme y Carolina Velásquez, entonces yo le dije a mi papá que hasta que yo no esté en esa pared no descanso", mencionó Darlyn, quien lleva buscando esto desde hace algunos años.

A su vez, la participante del Desafío recalcó que no quiere obtener este reconocimiento solo por la gente, sino para que ella misma vea y sienta que representó a su pueblo en algo muy grande, siendo esta una de las razones por las cuales quiere durar lo que más pueda dentro del reality, ya que quiere conseguir este sueño y ve en el programa una inmensa oportunidad para ello.

Durante esta charla con Glock, Darlyn contó que en este se pinta a mano y que consta, más allá de su retrato, el nombre y deporte en el que los ha abanderado. Además, confesó que, su madre dijo que cuando regresara del Desafío iba a pedir el carro de los bomberos para recibirla.

Mural de Darlyn, del Desafío 2024

Tras escuchar estas palaras en el reality, un usuario en Twitter (@desafionita) compartió una fotografía en la que se observaba el mural que le hicieron a la capitana de Beta en Marinilla, Antioquia, en el cual las XX del Desafío se volvieron protagonistas.

En este, la atleta crossfit tiene puesto el uniforme gris que poseía en las imágenes que se les realizaron a todos antes de llegar a la Ciudadela, motivo por el cual porta el uniforme es el gris. Por medio de las redes sociales sus seguidores aplaudieron este tipo de reconocimiento y varios aseguraron que se lo merecía.

Darlyn cumplió su sueño, ya está en el mural de Marinilla 🥹 #DesafioXX pic.twitter.com/ztusRn2fJv — Ale (@desafionista) June 8, 2024

