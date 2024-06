Guajira lanzó un duro comentario contra Natalia por su cercanía con Kevyn en el Desafío

La cercanía entre Natalia y Kevyn ha generado opiniones divididas en las redes sociales, ya que muchos consideran que esa atracción que hay entre ellos no se dio de la mejor manera y piensan que el guarda de seguridad debió respetar su relación fuera del Desafío. Todo esto ha causado que sean tendencia en varios capítulos y que exparticipantes también comenten acerca de lo que se ha visto en pantalla, tal y como lo hizo Guajira.

Esto ocurrió luego de que la creadora de contenido conocida como Peachy Valty escribiera: "¿por qué a las mozas les ofende que les digan mozas? Jajaja", haciendo alusión a lo dicho por parte de Karen hacia su compañera.

Luego del revuelo que causó esto, pues no fue la única en comentarlo, Guajira, finalista del Desafío The Box 2023, aprovechó estas palabras para responder y a forma de indirecta revelar que opina lo mismo que la capitana de Alpha en esta edición 20 años: "no sé amiga, jajaja, me pregunto lo mismo".

Aunque no ha hecho más comentarios al respecto, en definitiva la exparticipante del reality está del lado de aquellos que no están de acuerdo con la forma en la que Natalia y Kevyn están llevando las cosas.

Estos comentarios fueron hechos en una publicación en la que se exaltaba el gran cambio físico que tuvo Natalia gracias al twerk y su especialización en glúteos, los cuales tienen más de 700 'Me gusta'.

Guajira, del Desafío The Box 2023, reaccionó a críticas

Gracias al Desafío 20 Años, varios exparticipantes del reality han estado muy activos comentando lo que ocurre durante el juego y dejando conocer las opiniones que tienen sobre los actuales competidores. Esto llevó a que Byron, de la edición anterior, reaccionara a varios momentos clave que han pasado en la Ciudadela, haciendo énfasis en su disgusto con Beba para luego compararla con Guajira.

Y es que este exdesafiante no se ha medido en palabras ni ha tenido filtros al asegurar que la más reciente expulsada del programa no es de sus afectos y que la consideraba como una ficha débil. A su vez, con respecto a la convivencia, a modo de burla, mencionó que prefería a la que fue capitana de Gamma cuando él estaba dentro del juego y que no soportaría estar con la barranquillera que integraba la escuadra morada.

Todos estos comentarios, los cuales han sido repetitivos en todo lo que lleva el Desafío 2024, hicieron que Guajira perdiera por un momento la calma y le respondiera por medio de una de sus historias de Instagram: "Pato enclosetado. Un año después y ¿aún le quito el sueño? No, suélteme. El tormento de él y de la mujer soy yo", lo cual borró al poco tiempo de su publicación.

Más allá del disgusto, la exfinalista levantó una sospecha en sus seguidores, ya que con la última parte de su mensaje dio a entender que Byron y Cifuentes son pareja, ya que esto es algo que ellos han negado, aunque se la pasan mucho tiempo juntos y compartiendo con familia y amigos. A pesar de que ninguno ha confirmado esto, los amantes del reality han hecho crecer los rumores de este posible noviazgo.

