Natalia del Desafío tuvo un admirable cambio físico gracias al twerk y su especialización en glúteos

Natalia ha dado mucho de que hablar desde que empezó a ser parte de Alpha en esta segunda etapa del Desafío, ya que se ha hecho notar más no solo por su rendimiento, dado que fue la primera del extinto Gamma en obtener una victoria, sino que ha dejado que su personalidad salga más a flor de piel y ahora tiene a más de un hombre loco por ella.

Kevyn y Santi se maravillaron con su belleza y sensualidad, aunque hasta el momento las cosas no avanzaron entre ellos, especialmente porque el exintegrante de Beta tiene pareja fuera del reality. No obstante, hay que destacar que desde que llegó a la Ciudadela esta competidora dejó en claro que está abierta a encontrar al amor, al punto de que llevó lencería en caso de necesitarla.

El cambio físico de Natalia antes del Desafío 2024

A pesar de que esta participante es admirada por su figura, principalmente sus glúteos, no siempre fue así, ya que en el pasado ella no era una especialista en el trabajo requerido para moldear la zona de los glúteos. A su vez, su vida tuvo un cambio gracias al twerk, disciplina con la cual obtuvo más confianza en ella y se dio cuenta de lo que era capaz de hacer con constancia y esfuerzo.

Es por ello que decidió realizar una publicación en sus redes sociales en la que compartió con sus seguidores una imagen en la que se evidencia el antes y el después de esta parte de su cuerpo, además del abdomen y las piernas, explicando que fue un proceso que tomó muchos años. En esta se nota cómo aumentó el tamaño de su cola y lo tonificada que pudo llegar a estar.

"Yo no podría está más orgullosa de mi proceso y cambio, llevo demasiados años entrenando y construyendo lo que tengo hoy en día, definitivamente no ha sido de la noche a la mañana y me ha costado bastante, pero cada esfuerzo ha valido completamente la pena. Yo miraba a esas chicas fit de Instagram y me preguntaba cuándo podría yo ser así, y aquí estoy, siendo mi propia motivación", escribió la desafiante en este post.

La lencería que Natalia llevó al Desafío 2024

Antes del Desafío a Muerte en el que competirán solo hombres, las mujeres de Alpha tuvieron un momento muy cómico entre ellas, dado que Natalia confesó que empacó ropa interior bastante sensual, ya que antes de ingresar a la competencia aseguró que no estaba cerrada a conocer a un hombre que robara su corazón.

En medio de risas, Dickson quedó impactada al ver lo que llevó su compañera, pues ella nunca hubiese contemplado ponerse en la Ciudadela un conjunto negro de encaje que deja muy poco a la imaginación y que de seguro conquista a más de un desafiante: "¿ustedes estaban preparadas como para qué? ¿venían a competir o a una noche de qué?". Asimismo, les dijo a sus compañeras que ellas tenían en sus planes ir al Cubo.

Tras esto, Natalia se puso un brassier bastante pequeño, en el cual se podía contemplar gran parte de su busto, generando que las demás mujeres de Alpha elogiaran la forma en la que se le veía e invitaran a Mapi a que se lo pusiera también.

