Kevyn le confiesa a Dickson que Natalia es bonita, pero él tiene pareja, ¿sucederá algo?

Debido a la cercanía que han mostrado en Alpha durante el Desafío 2024, Dickson aprovecha la presencia de Kevyn para preguntarle si le gusta Natalia o si ha desarrollado algún sentimiento por ella.

Sin problema, el exintegrante de Beta asume que es una mujer muy bonita, debido a esto, su compañera insiste en que esta no es la respuesta que está buscando, por lo que lo presiona un poco más para que siga hablando.

“No me gusta, no me estoy entregando a que entre porque tengo mi pareja. Me parece bonita, pero no estoy dejando que me guste totalmente”, responde el desafiante y Dickson le dice que ya está contenta con lo que escucha.

La verdadera razón por la que se lo pregunta es porque está pensando en servir como cupido para los dos, sin embargo, él rápidamente se niega a la situación entre risas, pues no tiene interés, por su parte, Natalia también dice que siente que le gusta a su compañero, pero no hará nada, ya que tiene novia.

Natalia halagó el cuerpo de Kevyn

Durante el Desafío de Sentencia y Bienestar, las desafiantes no dejaron que ningún detalle se les escapara; sin embargo, Natalia llamó la atención por sus palabras al ver a Kevyn pasar el Box Blanco, donde la regla de oro es no tocar el piso.

"Él tiene el cuerpo perfecto, pero uno dice 'qué lástima que esté ennoviado'", comentó la generadora de contenido explícito, de 25 años. La prueba continuó y en la casa morada aumentó la frustración al ver que Santi resultó en el suelo y tuvo varios problemas para pasar los obstáculos de la intensa competencia.

Kevyn le hizo una indirecta a Natalia

Antes de acostarse a dormir en Alpha durante el capítulo 27 del Desafío, Kevyn le dijo en ciertas palabras a Natalia que a ella le gusta provocar, pero no pasar de allí, frente a lo que ella le pidió que le diera un ejemplo, ya que cree que él, quien tiene novia, es el que se comporta de esta manera.

