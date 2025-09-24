En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Alpha envía pulla a Juan por el tema del chaleco: “Jamás pensé que fuera tan cobarde”

Alpha envía pulla a Juan por el tema del chaleco: “Jamás pensé que fuera tan cobarde”

En medio de la conversación que tienen los integrantes de Alpha por el intento de soborno de Katiuska a Tina para darle el chaleco a Gamma, en el equipo empiezan a criticar por lo ocurrido en el Desafío.

Publicidad

Publicidad

Publicidad