Aleja se despachó contra Natalia luego de que criticara a Santi en el Desafío: "necesita opacarlo"

Como es habitual en Día a Día, Aleja, ganadora del Desafío The Box 2023, fue invitada al programa para reaccionar a lo que ocurrió en el capítulo 30 de esta edición por los 20 años del reality, en el cual Natalia y Santi se besaron apasionadamente, sin embargo, este hecho terminó generando bastante polémica debido a los comentarios que hicieron las mujeres de Alpha con respecto a su compañero.

Aleja reacciona a los comentarios de las mujeres de Alpha sobre Santi

Luego de ver el fragmento de los retos que estaban llevando a cabo en el equipo morado y de lo que opinaron las competidoras con respecto a lo ocurrido, la exparticipante expresó: "los chicos querían llevar un poco la dinámica hablando del juego, pero se nota que las chicas querían irse por otro lado. Me parece mal decir que un beso y después hablar mal detrás de ellos".

Frente a esto, Carolina Cruz destacó que las cosas que decía Alexander sobre las mujeres de Gamma empiezan ser realidad y que el eliminado no estaba tan fuera de contexto como se pensó al principio.

Es por esta razón que Aleja mencionó que durante su paso por el programa siempre fue muy reservada y que era consciente del impacto que tenía el reality, por lo cual se evitó muchas cosas, tanto en cuestiones de convivencia como de relaciones, gracias a lo que considera que posee autoridad para hablar del tema.

Con respecto a los comentarios de las mujeres de Alpha, la ganadora de 2023 demostró su molestia ante la situación y recalcó que: "ella dice que es una vieja buenota, ¿pero para quién? Si de pronto a Santi no le gustaba, por qué la tenía que besar bien si era solo un juego. No entiende que la que está quedando mal es ella". Asimismo, Iván Lalinde dijo que no entendía cómo podían comparar un beso de este tipo a uno de la vida real.

Revive el beso de Natalia y Santi en el Desafío 2024:

Aleja no se guardó nada y se despachó contra Natalia, destacando que Santi no tenía por qué corresponderle si no era su interés: "necesita opacarlo, le jugó el ego. Ella se derretía por él, lo besó y ahora quiere tenerlo ahí".

Estas fueron las críticas hacia Santi:

Como cierre de este tema, la campeona del Desafío confesó que desde que veía a Rapelo le parecía un hombre muy interesante y llamativo, en especial por su personalidad, pero que ella en dicho momento tenía una relación, aunque cuando regresó de la Ciudad de las Cajas se dio cuenta de muchas cosas que pasaron a sus espaldas, de hecho alcanzó a decir "me pusieron los..." dando a entender que le fueron infiel. Al ver los capítulos agradeció por no darle pie a muchas cosas con el exparticipante y medir sus emociones en el reality.

