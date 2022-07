En el capitulo 84 del Desafío The Box se vivieron intensos momentos por cuenta de la semifinal de las mujeres que se disputó entre Valkyria , Alexa , Karina y Karol ; pero esto no fue lo único, pues la visita que recibieron sorprendió a los televidentes que no dudaron un segundo en compartir memes y mensajes reaccionando a lo que se vivió en el Club House.

Andrea Serna y Gabriela Tafur les tenían una sorpresa increíble a los ocho semifinalistas de esta edición del reality, sorpresa con la cual querían llenarlos de motivación y recordar los momentos más memorables de los 18 años en la historia del Desafío.

Cuando llegaron los invitados de lujo, anteriores ganadores del reality como Tatiana de los Ríos, Juan Pablo Londoño, Eider Guerrero, Mauricio Morales, Perla, Vanesa Posada, Ángel, Olímpico Paola y Galo, fueron recibidos en medio de aplausos y gritos de emoción, posteriormente compartieron con los actuales semifinalistas.

Mientras todos veían el vídeo con los momentos más memorables, los internautas iban compartiendo sus reacciones en redes sociales destacando cuando aparecieron dos de los ganadores más queridos y admirados en la historia del Desafío: Olímpico y Paola .

Olímpico llegando por 4 vez al desafío #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/BTYW73oBNn — Juliana Martelo (@JulianaMartelo4) July 14, 2022

Bueno pero ✨ Ángel✨ me parece re carismático, lo amo. Él y Oli 👑 #DesafioTheBox #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/1txbl7zq4W — G w e n 🇨🇴 (@Wendyplg) July 14, 2022

Los ganadores de los desafios anteriores viendo como los tiene bien y a ellos le tocó en un isla#DesafioTheBox2 #Desafiothebox2022 pic.twitter.com/2Po1Wgpaue — 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔 🐼 (@Kittylittlepony) July 14, 2022

Hubo sorpresa entre los internautas que creyeron que Olímpico, presunto entrenador de Tarzán para esta edición del programa, podría ver a su pupilo entre los hombres que se disputarían la semifinal.

Aquí puedes revivir el momento:

Olímpico al ver que su alumno tarzan no llegó a la semifinal #DesafioTheBox2 #DesafioTheBox pic.twitter.com/ZZ6gVgRsNc — ManuS (@ManuS26145639) July 14, 2022

Jaja Olímpico por allá ya cogiendo su bolsito jajaja #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/mVxRbsWcWm — HOBI_MY_HOPE⁷.... (@Loremyuniverse) July 14, 2022