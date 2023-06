Box Rojo: dos participantes causan gran sorpresa al ser quienes más puntos ganan para su equipo

Cada uno de los equipos tiene más que claro cuáles son los participantes que quiere enviar al Desafío de Sentencia y Bienestar en el Box Rojo del Desafío The Box , pues son conscientes de que son enfrentamientos uno a uno con sus rivales, aunque también quieren guardar fichas estratégicas para el cierre del ciclo, pensando en que deben disputarse un premio y un castigo de forma directa.

Andrea Serna cita a tres hombre y tres mujeres para que se vean las caras en una pista en la que el lodo y el equilibrio son los factores diferenciales durante la competencia, dado que son los obstáculos que deben superar para sumar un punto, teniendo en cuenta que para ganar deben llegar a once.

La prueba consiste en que los participantes deben tumbar a sus rivales con un golpeador, no sin antes estar en un columpio en el cual les dan varias vueltas para después enviarlos a que hagan equilibrio con este elemento en las manos y el cual les funciona para empujar a los desafiantes y hacer que estos caigan al suelo antes de que ellos puedan cruzar la línea de meta.

Todo este juego en el Box Rojo del Desafío The Box hace que dos desafiantes se destaquen ante el resto de los asistentes a la arena de juego, especialmente porque generan sorpresa en todos los que están en la Ciudad de las Cajas, dado que nunca habían visto dichas habilidades en ellos.

Esto llega al punto al que estos dos competidores son capaces de superar a aquellos que son catalogados como los más fuertes, haciendo que sus compañeros confíen plenamente en ellos durante esto Box Rojo.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.