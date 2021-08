Las cualidades más importantes que debe tener un Súper Humano en el Desafío The Box

Nervios, miedo y ansiedad son algunas de las sensaciones que Paola y Galo recuerdan que experiementaron la priemera vez que pisaron la ciudadela construida en medio del maravilloso paisaje de Tobia, Cundinamarca. El Desafío The Box cambió sus vidas y agradecen haber tomado ese impulso para inscribirse y abren la invitación para que otros deportistas no dejen pasar la oportunidad.

Aunque los dos se consideran seguidores del Desafío desde hace años, Paola aseguró en entrevista con Caracoltv.com que varias personas la impulsaron y que, a pesar de que sentía que todo podría estar ya escogido y podría perder su tiempo, se ánimo a probar y seguir el proceso. Por su lado, Galo se define como el más fan y asegura que intentó entrar al programa en más de una oportunidad, después de 4 años por fin el destino lo llevó a cumplir uno de sus sueños.

Los ganadores del Desafío The Box recordaron cuál fue el detonante que los impulsó a dejar los miedos:

"Yo pensaba lo mismo que Galo, que era rosca, que no lo iban a llamar a uno, pero no, todo el proceso fue bueno, ir a las pruebas físicas, verlas y que me fuera bien, me impulsó", señaló Paola Solano.

Por otro lado, la confianza se apoderó de Galo y así entregó todo de sí desde el inicio.

El camino es difícil, los Súper Humanos resaltan que hay que tener mucha tranquilidad mental y que si de algo se arrepienten es de en algún momento pensar como perdedores, sabiendo que tenían todo para ganar.

Cualidades que sí o sí debe tener quien se anime a participar al Desafío The Box 2

"Más que las capacidades físicas, tiene que tener uno mucho capacidad mental, de aguante. (...) Muchas veces tu vas a una prueba, puedes tener las habilidades, pero te bloqueas", señaló Paola.

Aunque claramente las cualidades físicas importan, el autocontrol lo es todo.

"Personalmente pienso que la agilidad es importante, pero la mente lo es todo. Uno puede pasar un mal día, pero si llevas la mentalidad de que te quieres ir, eso va hacer que no rindas", contó Galo Pinzón.

El Desafío es un balanza, hoy puedes estar con todo y mañana sin nada, sin embargo, se debe pensar que es temporal, que van tras un logro y que así no se gané, esta experiencia te cambia por completo.

"Es lindo, sentir el amor de la gente es increíble, hay persona que han llorado y es tanta la emoción que es inesplicable el sentimiento", afirma Paola, a lo que Galo agrega que "la admiración de los niños es impresionante".

¿Vale la pena hacer parte del Desafío?

"Esta expriencia se vive solo una vez, la vida hace un cambio de 180°, uno sale con un pensamiento totalmente distinto a la vida, empiezas a valorar cada detalle, cada cosa que tienes" Paola Solano

"Todas las personas deberiamos vivir en un Desafío, ojalá tuvieran todos la oportunidad de vivir lo que pasó allá adentro. Algo muy bonito es tener empatía con el otro, con quien no tiene qué comer, cama, esas cosas lo hacen pensar a uno y valorar". Galo Pinzón

Por: Lady Umaña Baquero