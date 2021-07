Entre lágrimas, Karen, participante del Desafío The Box, reveló que tuvo cáncer

Karen ha demostrado ser una de las participantes más fuertes del Desafío The Box ; sin embargo, en alguna ocasión mostró su lado más sensible al recordar una difícil situación de salud que tuvo que vivir debido a dos tipos de cáncer. A pesar de que requirió de mucha resiliencia para afrontar su condición, la mujer asegura que nunca se dio por vencida.

El hecho ocurrió en los primeros capítulos del reality luego de que Andrea Serna diera a conocer los sentenciados por el entonces equipo Gamma: Tatán y Paola . Mientras por un lado el participante aseguró que daría lo mejor de sí para regresar del 'Desafío a Muerte', su compañera sentenciada señaló que se sentía mentalmente agotada, así que estaba pensando en abandonar la competencia.

Rápidamente, sus coequiperos le recriminaron su comportamiento alegando que cada uno de los Súper Humanos se había ganado con esfuerzo y disciplina su lugar en el reality. Karen fue una de las primeras en persuadirla para continuar, revelando que ha vivido quebrantos de salud que le han enseñado a mantenerse fuerte.

"Si yo me iba a morir supuestamente, porque fueron dos tipos de cáncer diferentes. Esa época para mi fue deprimente, horrible. Deprimida en mi casa, encerrada, llorando, pero aún así no me rendí", comentó la ahora integrante de Beta en el minuto 3:35.

Después de secarse las lágrimas, la mujer le pidió a su amiga que se enfrentara a la prueba y que fuera el Box Negro el que decidiera el devenir de todo el grupo, ya que la mayoría se encontraba con los chalecos de sentencia. Tatica , por su parte, aprovechó el momento para mencionar que no le parecía justa su actitud, puesto que cada desafiante debía dejar lo mejor de sí en el terreno de juego.

"No, Pao, por qué si un día la luchamos tanto para estar acá, por qué se va a ir", finalizó Tatica.

