Llegó el mes de agosto y con él, la oportunidad de ser parte del equipo de súper humanos que se le midan a poner a prueba sus habilidades físicas y mentales en el Desafío The Box 2 .

Hasta el 31 de agosto, a las 11:59 p. m., estará abierta la convocatoria para que hombres y mujeres vivan una nueva experiencia y pongan en alto el nombre de sus regiones. Inscríbete aquí

Johanna Paola Solano Arbeláez quien representó a los súper humanos del Tolima grande, y fue ganadora de la última versión del reality, aseguró que: "la gente debería inscribirse al Desafío porque es una experiencia única y con ella aprenderán a ver la vida con otros ojos. A demás, podrán demostrarse a sí mismos qué tan fuertes son física y mentalmente".

Por otro lado, Gonzalo Andrés Pinzón Gutiérrez , más conocido como 'Galo', representó a los llaneros, y fue el hombre que se alzó con la copa en el Desafío The Box: "me parece chévere que las personas se inscriban en este reality no solo por la adrenalina que se vive en las competencias sino también porque la experiencia los hará una mejor persona y valorar cada cosa que la vida les pone en el camino. Si todos tuviéramos la oportunidad de ir a un Desafío, el mundo sería muy diferente".