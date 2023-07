La Flaca reveló que se hizo su primer piercing en el colegio, ¿qué hicieron sus papás?

La Flaca es una de las participantes que más ha destacado en la historia del Desafío The Box 2023, inició su camino en Gamma y continuó ahí hasta el Desafío de Capitanas, cuando empezó a ser parte de Alpha .

Cada vez más cerca de la final de la producción, los miembros de la casa morada han pasado las últimas semanas sin ganar comida y debido a los resultados de las pruebas este ciclo las dos mujeres del equipo fueron sentenciadas.

Conoce más: Aleja le pide perdón a La Flaca por ganar en el Desafío a Muerte, y ella llora al despedirse

Aleja y La Flaca se enfrentaron en el Box Negro y una de ellas dio una sorpresa, pues fue la exparticipante de Gamma quien resultó eliminada y las lágrimas estuvieron presentes en su despedida.

Sin embargo, antes de que esto sucediera, la deportista tuvo una conversación con su equipo y contó una anécdota que no olvidará jamás. Se trata de la primera vez que se hizo un piercing en la boca.

Publicidad

La paisa estaba en el colegio y allí había otro estudiante que se dedicaba a esto por lo que le dijo que se lo haría en medio de una clase y así fue. En medio de la historia, Johanna Gómez comentó que le salía mucha sangre y tenía que limpiarse con hojas de cuaderno.

Duró tres meses con la perforación, hasta que un día su mamá la despertó en medio de un regaño y le pidió que le mostrara qué era lo que se había hecho. Mientras tanto, su papá solo la observaba en silencio.

En medio de la desesperación la Flaca se quitó el piercing con la lengua y lo tragó, así solo admitió que se había hecho uno, pero aseguró que ya no lo tenía. Por su parte, su papá le dijo “le voy a pegar una pela que jamás en su vida se le va a olvidar”.

Publicidad

Ella intentó ponerse unas almohadas para que los golpes no fueran tan fuertes y su papá llegó con la correa. Asimismo, le preguntaron si no tenía más piercings guardados y aunque ella lo negó, al revisar su bolso encontraron muchos más, lo que hizo la situación mucho peor.

A pesar de todo, meses después pidió de cumpleaños poder hacerse una perforación en la lengua y su papá la acompañó, incluso se lo regaló, por lo que dejaron la situación atrás.

Te puede interesar: Mai y Guajira planean la estrategia para evitar un chaleco en el último ciclo, ¿sentenciar a Juli?

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

Publicidad

¿Cómo se puede ver el Desafío The Box en línea?

No te pierdas el Desafío The Box de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo de lunes a viernes a las 8:00 p.m.