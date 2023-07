A Byron se le fueron las luces después de la prueba y preocupó a sus compañeros

Durante varios ciclos los integrantes de Alpha han tenido que competir sin comida y esto poco a poco les ha pasado factura, así le sucedió a Byron a quien se le fueron las luces después de la prueba más reciente.

Cada vez más cerca de la final, los participantes del Desafío The Box han tenido que dejarlo todo en los Box a pesar del hambre, el cansancio y el agotamiento de estar lejos de casa y de sus familias durante tanto tiempo.

Sensei, Kaboom, Byron, Aleja y la Flaca se enfrentaron a sus contrincantes en el Box Rojo en donde el contacto fue protagonista , sin embargo, las fuerzas no les dieron lo suficiente y dos de los desafiantes tuvieron problemas de salud.

Tras el enfrentamiento para conseguir el último punto con Yan y Guajira dos de los deportistas tuvieron mareos fuertes y fue complicado recuperarse. Se trata de la Flaca y Byron, que se tomaron un poco más de tiempo al final de la competencia.

Como es usual, después del triunfo, Andrea Serna se reúne con todos los desafiantes con el fin de tener una conversación sobre lo sucedido , sin embargo, en el capítulo más reciente, ocurrió un angustiante momento.

Mientras la presentadora hablaba, Sensei pidió un momento y agregó que su compañero estaba muy mareado. Tan pronto dijo esto, Byron se arrodilló para tomar aire y ella le preguntó si se sentía bien o necesitaba ayuda.

El desafiante se puso de pie rápidamente y le contestó que se le fueron las luces un momento, pero que ya se sentía bien. Al parecer , el cansancio y el hambre , sumados al éxtasis de la prueba habrían jugado en contra para el deportista, quien se recuperó rápidamente.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.