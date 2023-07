Byron ve en La Flaca el reflejo de su madre y Aleja recuerda una historia de maltrato

El llevar tantos días en el Desafío The Box hace que los participantes empiecen a sentirse cada vez más melancólicos por causa de la falta que les hacen sus seres queridos, pues para nadie es sencillo estar tanto tiempo alejado de las personas que más ama, por lo cual Byron y Aleja quieren recordar algunas historias con sus madres.

Inicialmente, al servirse una copa de vino, Byron piensa en su madre, a quien recientemente le han gustado mucho las catas de este licor, lo que hace que este competidor le cuente a Kaboom detalles que le han demostrado que ella es una berraca y que a pesar de que a sus 16 años ya tenía tres hijos, nunca se rindió ante las dificultades que tuvo en el camino.

Te puede interesar: Yan, del Desafío The Box, le contó a Sara cómo fue su infancia: “no muchos niños tenían guayos”

A su vez, afirma que ve en La Flaca el reflejo de su progenitora, pues al igual que su compañera de equipo esta mujer siempre intenta buscar una solución a todo e impulsar a quienes la rodean para salir adelante. También cuenta la nostalgia que le da una foto que tiene con ella y sus hermanas, pues esta le hace pensar en la realidad que viven muchas mamás en Colombia.

Conoce más: Escudero traiciona a Rapelo: esta es la estrategia para mantenerse en el Desafío The Box

Con respecto a Aleja, ella decide revelarle a Sensei una historia que nunca le había contado a nadie en la Ciudad de las Cajas, ya que es algo bastante trágico de su niñez. La desafiante menciona que cuando era una niña su madre encontró a una señora que la ayudaba a cuidarla cuando tenía que irse a trabajar, sin siquiera imaginar todo lo que allí le podía pasar.

Lee también: Escudero confiesa que se quiere casar al salir del Desafío The Box y habla de su exrelación con Kate

Publicidad

Aleja relata que esta mujer la dejaba amarrada a la pata de una cama y que no le daba comida, mientras que a su vez aprovechaba para lastimarla, no obstante, un día su mamá se dio cuenta de lo que estaba pasando, pues ella no había querido contarle nada en medio de su inocencia, lo que hizo que la progenitora de la integrante de Alpha tomara medidas drásticas en contra de la maltratadora.

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Cómo se puede ver el Desafío The Box en línea?

No te pierdas el Desafío The Box de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo de lunes a viernes a las 8:00 p.m.Te puede interesar: Beta vuelve a irse por los más fuertes: es momento de sentenciar a un hombre del Desafío The Box



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.