Exparticipantes del Omega original se burlan entre sí y dicen que uno de ellos fue un traidor

Omega fue el primer equipo que bajó su bandera en esta edición del Desafío The Box, no obstante, sus integrantes alcanzaron a compartir muchos momentos juntos durante varios ciclos. A pesar de que no fueron los mejores en las pistas, sí demostraron que tenían una buena convivencia la mayor parte del tiempo.

Jp, Primo, Escudero, Felino, Paz, Kate, Saskya ahora aceptan el reto de realizar la dinámica de ‘Alguien de aquí’ para así recordar lo que vivieron en La Ciudad de las Cajas y decirse ciertas verdades que quizás no habían podido revelar previamente.

Saskya toma la vocería y da inicio a la interesante dinámica con fuertes declaraciones: “Alguien de aquí dijo que era súper bueno aguantando hambre, y cuando llegamos a Playa Baja se desmayó”, lo que genera muchas risas y gritos entre los demás.

La siguiente mujer es Kate, quien tira una pulla al decir que uno de los hombres de la escuadra rosada hablaba mal de las mujeres a sus espaldas, lo que sorprende a sus compañeros. En ese momento pasa JP a la silla central y le responde a su coequipera con fuertes palabras: “Unas de acá se creían mejores que los hombres y la verdad no hacían nada”.

Tras estas explosivas y polémicas palabras, Paz llega a calmar los ánimos con una frase que no muchos entienden sobre un integrante que confesó que lo más raro que había comido era pollo con champiñones.

Al llegar el turno de Escudero, quien llegó muy lejos en la competencia, él revela que uno de los presentes traicionó a una compañera de su mismo equipo. ¿A quién se refiere?

Acto seguido, Felino toma el micrófono de Caracoltv.com y se burla de uno de sus coequiperos, pues uno de ellos se lesionó picando cebolla; sus palabras causan carcajadas entre los demás.

Para finalizar esta entretenida actividad donde todo es risas y verdades, Primo, el primer eliminado de esta competencia dice que uno de los hombres de Omega “quería con todas desde el primer día”, y todos empiezan a cuestionarse quién pudo haber sido.

