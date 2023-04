Saskya imita a Andrea Serna y las mujeres de Gamma le piden a Black que les haga trenzas

El capítulo número 17 del Desafío The Box 2023 inicia en la casa Omega, donde Saskya y sus compañeros se divierten un poco mientras imitan cómo será cuando lleguen al Box Negro para el Desafío a Muerte. Aunque la Súper Humana mantiene su rol como presentadora, los demás participantes hacen algunos comentarios graciosos que causas muchas risas.

"Omega, otra pérdida más. JP, ¿cómo te sientes con ese chaleco?", menciona Saskya, de manera que su compañero le responde: "No, súper bien, yo voy con toda como siempre y vuelvo a ir con toda (...) Yo creo que tengo los dos pies adentro de la competencia". Mientras tanto, los demás desafiantes no pueden contener las risas ante la escena.

Al igual que la casa rosada, Gamma también pasa un momento divertido antes de la prueba, pues las mujeres le piden el favor a Black de que les haga trenzas. Con buen sentido del humor, el joven les asegura que solo accederá a hacerles el peinado si ellas están dispuestas a pagarle de su propio bolsillo por el servicio.

"¿Me vas a hacer las trenzas? Por el compañerismo, hazme las trencitas. Hágame no sé, tres trencitas aquí bien lindas", señala Mai. A pesar de que Black se para y se dispone a tomarle el cabello para hacerle un peinado, termina haciendo una bastante suelta que se deshace tan pronto la mujer hace un pequeño movimiento con la cabeza.

La preocupación de Omega en el Desafío The Box

Justo antes de recibir la llamada de Andrea Serna en La Ciudad de las Cajas, Kate y Saskya hablan sobre cómo ha sido su participación en esta edición del Desafío y del rol que han desempeñado cada una de las casas en el terreno de juego, pues les preocupa que ellos tan solo cuentan con cuatro fichas, mientras que hay otros grupos que se mantienen mucho más fuertes.

"¿Será que Alpha va a ganarse el ciclo completo?", dice Saskya, a lo que Kate contesta: "De pronto si gana Beta se lo manda a Alpha".

