¿Invencible? Este fue el chiste que hizo Olímpico sobre su doble participación en el Desafío

Óscar Muñoz , más conocido como Olímpico en el Desafío The Box , ha sido uno de los participantes que más ha generado revuelo por su particular personalidad y por haber hecho parte de dos ediciones de esta producción. Recientemente, el hombre hizo un comentario que no pasó por alto en las plataformas digitales.

El hecho ocurrió luego de que se enfrentara a Pipe en el 'Desafío a Muerte', más específicamente cuando se encontraba en la fusión junto a sus compañeros de Beta. En un momento determinado de la celebración, el líder de Alpha mencionó que se siente orgulloso de sí mismo por haber participado en dos temporadas del reality, ya que ha podido demostrar que es todo un guerrero.

"La verdad ser semifinalista, es mi segunda vez, y la verdad se siente muy especial. Estar en esta instancia aquí es increíble, nuevamente no me lo creo", comentó el hombre, a lo que Esteban agregó "es como si fuera la primera vez". Rápidamente, Olímpico asintió mencionando que cada Desafío tiene un nivel de intensidad diferente "esto no lo vive todo el mundo", puntualizó.

Sin embargo, lo que verdaderamente generó risas en el reciento fue el hecho de que de inmediato agregó "sí, yo sí". Galo, que estaba presente tomando champaña, le aseguró que era un gusto tener la oportunidad de conocerlo en un ambiente de convivencia, ya que cuando se encontraban en el terreno de juego siempre permanecía con cara seria, lo que generaba múltiples especulaciones en Beta.

Juan Manuel , por su parte, desde la cocina, afirmó que a su coequipero no le gustaba socializar cuando se encontraban en las pruebas del reality, por lo que tenían una imagen errónea de él.

"Todo el mundo me lo ha dicho. No, creo que es mi personalidad siempre. Ahorita llegar y verme de una forma diferente, se estrellan de frente y se dan cuenta que estaban equivocados, solamente que mi personalidad es esa", finalizó Muñoz.