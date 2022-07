De a 8 horas por 45 días: el exigente entrenamiento que le puso Olímpico a Tarzán antes del Desafío

En más de una oportunidad Tarzán retó sus habilidades físicas en las pruebas del Desafío The Box, pues aunque se destacó por su desempeño, a medida que avanzaba la competencia se percató de que el nivel de exigencia aumentaba. En exclusiva con Caracoltv.com, el Súper Humano aseguró que fue Olímpico uno de los artífices de que explotara su talento.

Según relató, todo inició cuando tuvo que dejar el break dance porque había quedado seleccionado para la producción de Caracol Televisión. A penas supo la noticia, viajó a Valledupar con la Gobernación y fue allí donde tuvo la oportunidad de conocer al ganador del Desafío en el 2018 y quien se llevó el triunfo como 'El Súper Humano más Humano' en la edición del 2021.

Mira también: ¿Silencio incómodo? Tarzán se puso nervioso cuando le preguntaron en Día a Día por Karol

Publicidad

De allí, ingresó al gimnasio de Olímpico, donde él mismo le puso un plan de entrenamiento para mejorar su rendimiento físico.

"Básicamente, él no estuvo ahí todos los días, o sea, el me ayudó, me enseñó técnicas para montarme en las puertas, me enseñó a pasar aros. Con él lo que pude hacer fue como explotar esas habilidades que yo tenía ahí escondidas, o sea, él me ayudó mucho en ese tema y puedo decir que sí, me entrenó, porque gracias a él yo aprendía a ser perezoso", señaló en medio de la entrevista.

Te puede interesar: "Tarzán jamás le echó los perros a Porto": Semifinalistas se integran en la nueva casa

En total, tardó 45 días en Valledupar ejercitándose, luego fue a Bogotá a presentar las pruebas físicas y a Chiriguaná para terminar su preparación en un establecimiento fitness, donde también practicó durante aproximadamente 8 horas diarias, logrando aumentar de peso porque comía de 6 a 7 veces por día.

No te pierdas: ¿Fría actitud? Estas fueron las reacciones a la despedida entre Tarzán y Ceta en el Desafío The Box

Aquí puedes ver la entrevista completa: