¿Aceptó o lo rechazó? Tarzán reveló la respuesta que le dio Karol a su declaración de amor

En medio de una entrevista exclusiva para Caracoltv.com, algunos de los más recientes eliminados del Desafío The Box hablaron de su paso por La Ciudad de las Cajas y revivieron los momentos más memorables. En esta oportunidad, fue Tarzán, excapitán de Alpha, quien aclaró lo que verdaderamente ocurrió con Porto y Karla.

Inicialmente, señaló que contrario a lo que muchos televidentes llegaron a comprender, él nunca sintió una verdadera atracción por la Súper humana que resultó lesionada en el Box Azul, sino que en realidad tenían una muy buena amistad. Fueron los tragos y la magia de El Cubo los encargados de hacerlo decir cosas con las que ahora no está de acuerdo.

Mira también: ¿Silencio incómodo? Tarzán se puso nervioso cuando le preguntaron sobre sus sentimientos por Karol

Publicidad

"Ella desde el inicio, desde que entramos, estuvimos juntos en la regias, pues se convirtió en mi amiga y yo dije 'cuando gane te voy a escoger a ti' y la escogí como vaina y todo ese tema, hubo un buen feeling de amistad", comentó.

Te puede interesar: "Tarzán jamás le echó los perros a Porto": Semifinalistas se integran en la nueva casa

Asimismo, especificó que su conexión con Karol es completamente diferente porque lo hizo descubrir una parte distinta de él mismo. Pese a que ha intentado conquistarla de diferentes maneras y le ha demostrado que ha mejorado de actitud, el competidor confiesa que sigue recibiendo una negativa por parte de su enamorada.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

Publicidad