Maleja perdió la prueba de Sentencia, Premio y Castigo y una propuesta que le cambiaría la vida

Maleja , una de las más recientes eliminadas del Desafío The Box , pasó por momentos de gloria y tristezas dentro de la competencia. Sin embargo, uno de los que más la marcó fue no tener la posibilidad de compartir con su esposo tras perder la prueba de Sentencia, Premio y Castigo , en donde la recompensa era pasar una noche junto a sus familiares en la Ciudad de las Cajas.

La exparticipante del equipo Beta pasó por Caracoltv.com para hablar de su desempeño en el programa, donde reconoció que su rendimiento bajó un poco debido al desgaste de la competencia, pero aún así, sabe que lo dio todo hasta el final.

Además, reveló un detalle que los televidentes desconocían: su esposo le iba a pedir matrimonio en pleno capítulo, pero esto no ocurrió finalmente porque el equipo Beta no logró superar la prueba de Sentencia, Premio y Castigo.

Aún así, la propuesta siguió en pie y Maleja le dio el sí una vez salió de competencia.

“Él levaba un anillo para pedirme matrimonio en ese momento. Juan Pablo me contó eso dentro del programa, entonces si estaba triste, eso me puso peor. Cuando salí le dije finalmente que sí me quería casar con él”, aseguró Maleja.

La deportista dejó más que claro que eligió al hombre de su vida y es con él con quien quiere compartir el resto de sus días.

“El siempre ha sido parte de mi proceso, fue el primero que creyó en mí. Con él hago todo, somos pareja, peor también un par de amigos increíbles”, concluyó.

El capítulo donde los participantes recibieron la visita de sus familiares como una inyección de amor, sin duda quedará en el recuerdo de los televidentes, especialmente por la sorpresa que tenía la esposa de Juan Pablo al anunciarle que se convertiría en papá .

