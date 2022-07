Así vivieron los finalistas del Desafío The Box 2022 el reencuentro con todos los participantes

A lo largo de más de 18 años de existencia, El Desafío ha demostrado que es mucho más que una competencia, pues a pesar de que tan solo vemos algunos momentos destacados de su día a día, los participantes viven una experiencia que les cambia la vida en diferentes aspectos, desde los convivenciales con amigos y familiares, como en los del agradecimiento al saber que cada mínima cosa que tienen es una bendición.

A pesar de las duras dificultades, golpes o pruebas que tienen que vivir durante su paso en este reality, los Súper Humanos saben que todo esto tiene una enorme recompensa, que no solamente tiene que ser monetaria, sino que es algo que los transforma, pues todos los que alguna vez han sido desafiantes aseguran que su vida es un antes y un después luego de ser parte de esta aventura.

Sin duda alguna, esto era algo que iba a influir en los participantes del Desafío The Box 2022 , ya que es algo que está atado de forma inevitable, haciendo que la experiencia sea completa.

Es por ello que Juan Pablo , Ceta , Alexa y Valkyria hablan sobre lo gratificante que fue volverse a encontrar con todos los desafiantes que hicieron parte de esta edición, sin importar que esto fuese en un Box Negro, puesto que representó no solo volverse a ver, sino sentir una vibra especial y diferente.

"Yo quería encontrarme con Brayan , que salió entre los primeros, con muchos, fue algo muy bonito. Con Grecia también, como se dieron cuenta tenemos una amistad increíble, somos como hermanitos y es muy bonito", confiesa Juan Pablo, quien a pesar de ser un hombre de pocas palabras, refleja una actitud sincera.

Por otra parte, de una forma más seria, pero sin querer restarle el mérito, Ceta comenta que: "a mí la verdad me dio igual, yo estaba concentrado en la prueba. Gracias a Dios, de todas maneras, sí da un poquito de emoción que lo estén apoyando los compañeros, pero apoyaban más a Juan Pablo".

Las finalistas también quisieron expresar todos los sentimientos que les dio poder verlos allí en las gradas, escuchando cuando gritaban sus nombres y les daban aliento en esa última prueba tan dura. "Para mí fue muy emocionante, además con tantos que compartimos momentos duros como que saben lo que realmente significó que nosotros estuviéramos allí parados. Además, tener a los de Beta que me enseñaron tanto era como ¡sí, tengo las personas correctas aquí conmigo!", exalta Valkyria.

"Me pareció súper chévere la sensación de que ellos estaban el día 1, pero todos estábamos como apenados del otro porque no nos conocíamos, entonces éramos como tímidos y no nos hablábamos, pero este reencuentro fue súper emocionante porque fue como si hubiésemos sido amigos de toda la vida y no los veía hace mucho tiempo", dice Alexa, llena de alegría y gratitud.

