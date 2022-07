Lo que no sabías sobre varias curiosidades del Desafío The Box, según sus finalistas

El Desafío The Box fue el origen de muchos de los momentos más memorables entre los equipos de Alpha, Beta, Gamma y Omega, sin embargo, los finalistas contaron diversas curiosidades dentro del juego que seguramente tú no sabías y has querido conocer a lo largo del tiempo.

Una de las dudas que más ha generado el Desafío en estos 18 años es sobre la explicación de cada una de las pruebas, ¿logran comprenderlas en la primera explicación?. Ceta, el ganador del programa de Caracol Televisión, respondió diciendo: "El juez nos hacía un recorrido sobre la pista y explicaba la prueba, sin embargo, a veces él era un poquito malgeniado y tiraba un regaño".

Por otro lado, uno de los desafiantes más queridos, y futuro papá, Juan Pablo, se refirió a la lección más grande que le dejó la experiencia en el reality. "Los castigos... nunca había tenido un castigo tan grande como el del cepo", aseveró el boyacencese, quien ya reveló en exclusivo el nombre de su hijo que está en camino.

El hambre también ha sido motivo de intriga por parte de internautas y fieles fans del Desafío, quienes se han preguntado muchas veces ¿cómo hacen para aguantar tanto tiempo sin comer?, en el último ciclo, Alpha vivió varios días sin probar bocado, testigo de esto fue Alexa, quien expresó que esa sensación no es solo del estómago, es algo que va más allá: "El hambre se siente cuando se está débil, es pararse a ir al baño y marearse. Después se vuelve un momento más de aguante, físico y mental".

El aseo ha sido un constante en todas las ediciones del juego, pues, a pesar de que en televisión no se logre percibir, para los participantes juega una carta fundamental en la convivencia de los equipos. Para la mujer vencedora de The Box eso no influyó de manera negativa: "En realidad nunca sentí eso en el equipo, teníamos estrategias si eso pasaba, los que estábamos en la casa nos cepillábamos rápido si íbamos a perder los benecifios (...)".

En definitiva, los Súper Humanos llegan a la conclusión que todas esas vivencias los unieron dentro del juego, motivo por el cual varias amistades se crearon, e inlcuso el amor floreció dentro del Desafío The Box.

