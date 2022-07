"Me dolió más la caída de Omega, que la Semifinal", Criollo habla de su rendimiento en el Desafío

Mantenerse dentro del Desafío The Box no es como todos lo imaginan, pues la exigencia física sobrepasa muchos límites y no se alcanza a estar lo suficientemente preparado para todas las sorpresas que tienen cada uno de los Boxes. Así mismo, los obstáculos se vuelven más intensos y difíciles a medida que va transcurriendo la competencia, por lo que un error puede tener una fuerte repercusión.

Eso fue lo que le sucedió a Criollo , quien tuvo una gran responsabilidad al ser el designado para portar con orgullo el brazalete como capitán de Omega para defender la permanencia de su casa. Tanto así que nos revela que sus compañeros lo trataron como un rey para que su cuerpo se sintiera a la perfección en medio de las incomodidades, "antes de yo ir a representar a Omega como capitán, en la casa todo el equipo me hizo masajes, era uno en una pierna, otro en la otra. Fue muy chistoso porque todos confiaban en mí, todos me masajeaban, mejor dicho me trataban como un Dios, un guerrero, fue muy chistoso, pero eso no lo mostraron".

Te puede interesar: Criollo se convertirá en pieza clave para el futuro hijo de Juan Pablo

Publicidad



A pesar de todos los esfuerzos el equipo rosado dejó de existir, pues una cuerda hizo que el cafetero no pudiese terminar la pista haciendo que tuviese que bajar su bandera, un momento que definitivamente le dejó una huella. "En Omega, tanta responsabilidad, me sentía muy Omega, sentía mucho este color, amaba este color, porque venir expulsado de otro equipo, echado a dedo, y Omega fue el único que me abrió las puertas, ahí me pude demostrar como deportista. Dejar caer mi escudo... se me cayó todo".

Por lo que, como una deuda con sus compañeros y los seguidores de esta escuadra, decidió revivir a Omega para disputar la Semifinal de Hombres, algo que conmovió a muchos colombianos que lo apoyaron desde el principio. No obstante, no pudo finalizar con los cinco Boxes y terminó su historia.

"Ya en la Semifinal dije ya llegué muy lejos, hice lo que quería venir a hacer en El Desafío, venir a competir. Obviamente todos queríamos nuestro nombre en la copa, pero se llegó demasiado lejos", afirma con bastante orgullo, pues estar en medio de unas pistas de este calibre no lo hace cualquiera.

Conoce más: Criollo revela que una mujer le pidió que fuera el papá de su hijo, ¡hasta le mandó video del niño!

A medida que avanzaba la competencia aumentaba la tensión y la presión entre los participantes, pues los errores se volvieron casi que inadmisibles ya que al estar tan cerca de la final ninguno de los desafiantes quería abandonar la competencia, fue por ello que Moisés se dejó llevar por la impotencia e insultó a su compañero de equipo. Así mismo, la frustración se apoderó del llanero ya que con la derrota tres miembros de Beta tuvieron que enfrentarse en el Desafío a Muerte.

Publicidad

Aunque esto ocurrió mientras uno estaba en la pista y otro en la casa, los seres cercanos del cafetero le comentaron lo sucedido, por lo que decidió hablar con su compañero apenas se enteró. "Una de las primeras cosas que hice (al salir) fue hablar con él y aclarar las cosas, de que el juego es el juego, ya lo que pase afuera es totalmente distinto. Estamos siempre bajo presión, entonces fue entendible, él me pidió disculpas y las acepto totalmente porque es entendible en medio del juego y la desesperación".