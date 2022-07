Top 5 de parejas del Desafío The Box que se robaron las miradas de los televidentes

La más reciente temporada del Desafío The Box estuvo recargada de polémicas, lesiones y hasta románticas declaraciones de amor. Algunas de estas últimas sí funcionaron, mientras que otras simplemente no pudieron ser porque no habían suficientes sentimientos de por medio para emprender un camino juntos. Descubre aquí el top 5 de parejas de la producción:

Grecia y Samir

La pareja de Súper Humanos encabeza la lista gracias a las múltiples demostraciones de amor que tuvieron frente a las cámaras. Iniciaron con pequeños detalles elaborados a mano, que en alguna oportunidad fueron entregados por Stephanie ; sin embargo, fue cuando ambos quedaron en el equipo azul que su relación despegó.

Aunque no han confirmado que tienen algo formal, en los últimos capítulos de la producción de Caracol Televisión se les vio conversar sobre la posibilidad de cambiar el título que le tenían a su romance, pero señalaron que necesitaban conocerse mejor fuera de La Ciudad de las Cajas.

Tarzán y Porto

A pesar de que el capitán de Alpha negó recientemente que tenía intenciones románticas con su compañera, en una oportunidad fue captado declarándosele; sin embargo, él aseguró que lo hizo únicamente por los efectos del alcohol, pues siempre sintió por ella un verdadero sentimiento de amistad.

Duván y Alexa

Casi en la recta final, cuando ambos se encontraban en Alpha, Duván confesó que le gusta compartir tiempo con su coequipera porque tenían una buena conexión; no obstante, la semifinalista reveló en esa misma entrevista que ella solo lo veía como un buen amigo, pero que no le atraía físicamente.

Tarzán y Karol

El capitán de Alpha en más de una oportunidad fue visto por su equipo regalándole flores a su compañera y teniendo conversaciones profundas con ella incluso después de que quedaran separados. En entrevista para Catracoltv.com, Tarzán reveló que Karol le dejó claro que únicamente puede aceptar una amistad y no una relación de pareja como él desea.

Emily y Ceta

Una de las parejas más polémicas es la conformada por estos dos desafiantes, pues Emily nunca negó que tenía un novio fuera de la competencia al que amaba y respetaba, agregando que su romance dentro de La Ciudad de las Cajas solo se debía a una estrategia para mantenerse alejada del chaleco de sentencia y tener la posibilidad de comer en El Cubo.

