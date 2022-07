¡Guerra de titanes! Ceta, Juan Pablo, Samir y Criollo analizan su rendimiento en la reñida semifinal

Tras Valkyria, Alexa, Karina y Karol haber competido la reñida semifinal del Desafío The Box , les llegó el turno a Ceta, Juan Pablo, Samir y Criollo de enfrentarse a todos los cubos con el fin de disputarse los dos anhelados cupos a la gran final.

Como se pudo evidenciar en la prueba, estos cuatro Súper Humanos lucharon muy fuerte por lograr pasar a la final. Por su parte, Ceta llegó con ventaja, Juan Pablo lo hizo a su ritmo, ocupando el segundo lugar; Criollo, lastimosamente, se cayó en el Box Arcoíris , lo que lo hizo perder a pesar de que nunca se rindió, y Samir, quien venía un poco detrás de los demás, no lo logró.

Publicidad

Luego de terminar la retadora competencia que llevó al límite sus capacidades físicas y mentales, los desafiantes se tomaron el micrófono de caracoltv.com para dar sus primeras reacciones frente al resultado.

Durante la entrevista, Ceta reconoció que fue un juego muy exigente, tal y como se la esperaba por ser una semifinal. Juan Pablo expresó que, pese a que le pareció una prueba muy complicada, sintió que estaba diseñada para él y pudo hacerla con tranquilidad.

Samir también aseguró estar muy cómodo en la parte de precisión, por lo que siente que le fue bien, sin embargo, dijo que una de sus debilidades fueron los nudos que tenían que soltar. Por último, Criollo manifestó que fue una prueba “muy bonita” por lo que les permitió disfrutar todos los boxes que recorrieron durante todo el Desafío The Box , además, reconoció que la suerte no estuvo de su lado y que no era el momento de ganar el reality.

Finalmente, Criollo y Ceta dieron unas emotivas palabras con el fin de exaltar a sus compañeros por sus inmensas capacidades:

Publicidad

“Si estamos acá todos es porque de verdad lo merecemos, nos ganamos el cupo acá; y felicitar a mis compañeros porque hicieron una muy buena representación de su equipo y su región”, expresó Criollo.

“Aquí están los mejores, siempre lo he dicho, si llegan acá es porque se lo merecen y porque realmente han hecho un gran papel”, agregó Ceta.

Publicidad

¡Te invitamos a que veas la entrevista completa y no te pierdas un solo detalle de lo que contaron los Súper Humanos!

>> El Desafío The Box es un encuentro muy especial, no solo porque la ciudad de las cajas se renovó, creció, y se hizo más exigente, sino porque el Desafío está cumpliendo 18 años.

El reality de Colombia ha llegado a la mayoría de edad y son pocos los programas en el mundo que logran esta hazaña. Tobia, Cundinamarca, es el asombroso lugar que recibe a estos deportistas de diferentes especialidades.