Exclusivo Web

-
¡Guerra de titanes! Ceta, Juan Pablo, Samir y Criollo analizan su rendimiento en la reñida semifinal
Los cuatro Súper Humanos dieron sus primeras declaraciones a caracoltv.com para reconocer públicamente sus falencias durante la prueba o qué los llevó a la victoria.
-
Nana, Stephanie, Miguelón y Fernando explican en qué fallaron durante la conformación de Omega
Los cuatro deportistas lo dieron todo en la exigente prueba, no obstante, no fue suficiente para continuar en la competencia.
-
¿Qué llevó en la maleta Catalina Aristizábal para el Desafío Súper Humanos Cap Cana?
Antes de irse para Cap Cana, la presentadora nos confesó que no podrá faltar en su maleta y contó que irá muy bien acompañada al Desafío.
-
¡Mente y cuerpo! Así entrena Melina Ramírez, la presentadora del Desafío 2017
La nueva cara del Desafío 2017 contó cómo llegó la propuesta para hacer parte del programa y cuál es su preparación física para asumir este reto.
-
Daniela de los Cafeteros demostrará que es mucho más que un rostro angelical
La cafetera está preparada para enfrentarse a la prueba que sea con tal de dejar el nombre de su región en alto.
-
Francisco quiere mostrar en el Desafío que la comunidad LGBT es fuerte y guerrera
El representante del equipo Cafeteros dice que un puño y una patada los pueden dar cualquiera, pero en el entorno del Desafío todo se puede complicar.
-
Yeni Arias de los Cafeteros, una boxeadora que tiene poderes de sobra para el Desafío
Tiene 26 años y ha sido medalla de oro Selección Colombia por cuatro años. Asegura tener la disciplina necesaria para llegar lejos en el Desafío.
-
Héctor Murillo, especialista en parkour considera que el Desafío está hecho para él
Cuando el representante de los Cafeteros conoció la temática de este Desafío, supo que debía estar dentro de él. En entrevista nos contó cuáles son sus expectativas.
-
Camila de los Cafeteros se va con todo y esposo para el Desafío Súper Humanos
La representante de los Cafeteros admite que está acostumbrada a retarse con su pareja, lo que considera una ventaja enorme para el Desafío.
-
¡Competirá con su esposa! Lucho de los Cafeteros se enfrentará a su propia familia
El participante asegura que tiene una enorme ventaja sobre sus compañeros en la competencia: la compañía de su esposa.