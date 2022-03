Nana, Stephanie, Miguelón y Fernando explican en qué fallaron durante la conformación de Omega

El estreno del Desafío The Box este martes 8 de marzo hizo historia en la televisión, pues además de que la ciudad de las cajas se renovó, creció, y se hizo más exigente, este formato está cumpliendo 18 años. El reality de Colombia ha llegado a la mayoría de edad y son pocos los programas en el mundo que logran esta hazaña.

En este primer capítulo se vivieron muchas emociones e importantes momentos, pues además de los primeros ocho eliminados , otros desafiantes tuvieron que competir por la conformación de la casa Omega, no obstante, no todos pudieron continuar y, en este caso, para Nana, Stephanie, Miguelón y Fernando la corta historia en el Desafío The Box tuvo que terminar.

Tras su triste salida, estos cuatro deportistas hablaron en exclusiva con caracoltv.com, en donde aseguraron que, aunque pusieron todo su esfuerzo en esta exigente prueba, fallaron en algunos momentos y esto les costó su salida de la competencia.

En la entrevista, Nana y Stephanie expresaron que sufrieron algunas lesiones durante el juego, lo que les impidió llegar con éxito a la meta, sin embargo, se sienten muy orgullosas por haber logrado llegar hasta este punto.

Por su parte, Miguelón y Fernando quedaron tristes y frustrados por salir tan pronto de la competencia, pues guardaban la esperanza de alcanzar uno de los cupos y poder continuar.

Pese a haber quedado eliminados, estos cuatro deportistas se van con la frente en alto y felices de haber hecho parte de los 44 participantes del Desafío The Box 2022.

>> Muchas generaciones de colombianos que han crecido con el Desafío soñaron competir en el templo de los Súper Humanos, luchando por su región, superando sus límites y peleando en su tierra, en Colombia.