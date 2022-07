Criollo revela que una mujer le pidió que fuera el papá de su hijo, ¡hasta le mandó video del niño!

Definitivamente, no hay gente más apasionada que los amantes del Desafío The Box , pues no se pierden ni un solo capítulo de cada una de las pruebas que tienen lugar en la Ciudad de las Cajas, pues siempre traen consigo muchas emociones y sorpresas que cautivan a todo aquel que mira a través de la pantalla, pues sienten una conexión tan fuerte que es como si estuvieran al lado de ellos.

Es por ello que estos Súper Humanos se convirtieron en tendencia en las redes sociales, pues los colombianos no perdonaron ni una sola de las situaciones en la que "dieron papaya" y aprovecharon todo esto para hacerles diversas clases de memes, comentarios, videos y montajes. Así mismo, tras su salida de la competencia, estos desafiantes se dieron cuenta de todo el impacto que han tenido en las personas y nos confesaron algunas de las cosas más curiosas que les han enviado a sus perfiles.

En cuanto a Criollo , este cafetero nos cuenta sobre un mensaje en el que una mujer le pide, de forma muy intensa, que sea el papá de su hijo y mientras que le insiste en que se haga responsable del pequeño, hace que el niño grabe video en el que le dice "papi, papi". Esto dejó totalmente atónito al exintegrante de Omega, quien no supo cómo reaccionar o tomar esto, pues nunca imaginó el cariño que podía recibir de la gente.

Con respecto a Samir , el costeño relata asombrado que nunca creyó que podía convertirse en el superhéroe de alguien, por eso le ha parecido bastante sorprendente ver cómo hay gente que hace llaveros, gorras, muñecos y camisetas en las que incluyen su nombre o su imagen, pues no cabe en su cabeza la gran admiración que pueden llegar a tener los colombianos por él.

En medio de risas, este par se anima a reaccionar a algunos de los memes que se volvieron tendencia mientras que hacían parte de la competencia y a contar algunos detalles de esas situaciones que vivieron.

Mira la entrevista completa aquí: