Una amistad incomparable: Valkyria revela detalles sobre su amistad con Maleja del Desafío The Box

El Desafío The Box siempre será una vitrina para poder admirar y detallar las capacidades físicas y atléticas de cada uno de los participantes, sin embargo, la convivencia ha jugado un rol fundamental para todos, llegando a generar polémica, o en el mejor de los casos, creando grandes lazos de amistad.

Uno de estos casos fue el de Valkyria , la vencedora de la Ciudad de las Cajas contó en exclusiva los motivos y detalles desconocidos para muchos sobre esa camaradería que formó con su colega Maleja , siendo el Desafío de Capitanas el punto de origen para la relación de la muchas veces se ha hablado en redes sociales.

"Yo soy una mujer muy emocional, soy muy sensible contario a mi fortaleza corporal, entonces en esa instancia sentí que la prueba había sido muy dura y yo la escuché con sus gritos, sabía que le estaba metiendo alma vida y corazón a la prueba y que le estaba dando demasiado duro perder (...) Ni siquiera lo pensé, se había acabado la prueba y me fui corriendo a donde estaba ella y la encontré allá tirada, me dio mucha ternura, como tan quebrada en el barro", aseveró.

"El honor más grande que tiene un deportista es cruzar la meta", fue la frase con la que 'Valky' cerró el relato de aquella prueba en donde las capitanas de Alpha, Beta y Gamma salieron a defender sus colores, siendo el resultado negativo para la bogotana, quien tuvo que bajar la bandera de su equipo y ver a sus compañeros reorganizados en otros bandos.

Por último, la luchadora reveló que tanto ella como su colega entrenan en el mismo gimnasio en la ciudad, lo que es una gran coincidencia, y sin duda, será una fuerte excusa para que estas Súper Humanas aprendan una de la otra y sigan fortalenciendo su grata relación.

