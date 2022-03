"Me toca terminar el bachiller": Brayan le contó a Duván en el Desafío que trabaja desde los 14 años

Muchas son las revelaciones que han hecho los Súper Humanos en el Desafío The Box que dejan completamente sorprendidos a los televidentes, tal es el caso de Brayan y Duván, quienes tuvieron una profunda conversación en la emisión del capítulo. Todo comenzó cuando preguntaron hace cuánto tiempo se dedicaban a practicar el deporte que representan.

Brayan contestó que hace 4 años incursionó en la calistenia; no obstante, se mostró un poco preocupado porque no ha podido culminar sus estudios de bachillerato. Pese a que intentó continuarlos en jornada nocturna, no tuvo mucho éxito, pues además se vio en la obligación de trabajar desde temprana edad (14 años) para apoyar en los gastos de su hogar.

Duván no se quedó atrás, ya que reveló que también tuvo una juventud algo complicada. Según expresó, su madre tuvo que pagar durante mucho tiempo arriendo, así que creció viendo cómo su familia se la "rebuscaba" para salir adelante y brindarle una mejor calidad de vida a los más pequeños. Por este motivo, siempre piensa en el bienestar de su hija.

Adicionalmente, Brayan señaló que trabajaba como vendedor de ropa y hacía los domicilios de cicla por diferentes zonas de la capital colombiana; no obstante, un día tuvo un grave accidente que casi acaba con su vida y que le enseñó el verdadero valor de las cosas.

"Todo el día dándole a esa cicla, cuando me atropelló un carro, casi me mata y yo caí al otro lado, yo alcancé a saltar, y le paso por encima a la cicla", comentó en medio de la casa Gamma.

