Escudero reaccionó tras superar su quinto Desafío a Muerte y mostró sus heridas

En medio de toda la algarabía y la felicidad de los miembros de Beta , quienes se mostraron muy contentos con que Escudero asegurara su permanencia en el Desafío The Box , el participante les mostró algunas de las heridas que le quedaron en el cuerpo luego del exigente Desafío a Muerte en el que él y JP se robaron toda la atención y dieron una muestra del valor de la amistad y la solidaridad.

La euforia de los integrantes del equipo azul fue bastante grande, ya que ellos tenían miedo de que su compañero quisiese realmente irse de la Ciudad de las Cajas y que no compitiera para asegurar su puesto, sino que todo se tratara de una especie de trámite para salir. Es por ello que, al ver que él sí luchó en la arena de juego, se sintieron muy orgullosos y la expresaron sus emociones al seguir teniéndolo entre sus fichas.

Por otra parte, Gamma , que no tenía a ninguno de sus dos hombres en riesgo, comentaron acerca del gran acto que tuvieron dos de los desafiantes, demostrando que el Desafío The Box no solo se reduce a lo que pasa en cada uno de los boxes, pues también hay lugar para exaltar el lado más humano de cada uno de los que hacen parte de este querido programa.

A medida que se fue bajando la adrenalina, Escudero les expresó a sus compañeros que sentía mucho dolor, pues los obstáculos del Box Negro le dejaron fuertes golpes, pues eran elementos muy pesados y de mucho cuidado.

Ante esto, Rick y quiso subirle el ánimo y le exaltó que: "esas son heridas de guerra, ganaste y esa es la recompensa", demostrándole el orgullo que tenía por él luego de haber sido testigo de su rendimiento en la pista del Desafío a Muerte. Y es que, definitivamente todos los sentenciados demostraron de qué están hechos, tanto física como personalmente.

Las manos de Escudero estaban llenas de ampollas y heridas abiertas, pues el peso de los elementos generaron todas estas heridas, sin embargo, él quiso hacer énfasis en lo que lo motivó a ayudarse con su excompañero de Omega : "solos no éramos capaces, le dije 'papi, venga yo le ayudo' y él me dijo 'hágale que yo lo ayudo después'".

Tras esto, los miembros de Beta le comentaron que ya es la quinta muerte que supera, diciendo que eso lo había logrado guerriandola, pues nunca se rindió y entregó todo de sí hasta el final.

Mientras todo esto acontecía, siempre fue posible ver una sonrisa en la cara de Escudero, quien se sintió elogiado con todos los comentarios que hicieron sus compañeros, además del gran ejemplo que dio en la pista, haciendo que esto sea más relevante que el fuerte dolor. Una vez en casa, el participante confesó que ni siquiera podía caminar o quitarse la ropa de la forma correcta, pues todo lo lastimaba.