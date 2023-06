Rapelo estalla contra Daniela por haberse caído nuevamente en el Box Arcoíris

Nuevamente, se viven tensos momentos en el equipo Alpha, pues Daniela se cayó durante en el Desafío de Sentencia y Hambre y esto hizo que su equipo se retrasara y no pudieran ganar ni ocupar el segundo lugar en esta importante prueba.

Al finalizar la competencia en el Box Arcoíris, Andrea Serna le pregunta a Daniela si la idea de regresar a la pista de aire fue idea suya o del equipo y ella responde:

“Fue estrategia de equipo. En la antepenúltima prueba que vine me fue bien con la precisión y le había perdido el miedo a las caídas. Hoy venía muy segura, pero por la caída me siento mal por el equipo. Justamente recordé algo que le escuché decir a alguien una vez… Los que han ganado anteriores ediciones del Desafío, se han caído en el Box de aire”.

Al llegar a casa, se reúnen todos los integrantes de la escuadra morada y Cifuentes es la primera en decir que Daniela no debió ir de primera, pues desamarrar la caja le desgastó los brazos.

Rapelo , por su parte, dice: “Es el ciclo de ustedes, si no nos ponemos pilas, las van a enchalecar a las cuatro y toca afrontar lo que se venga. Nos pasa una, dos, tres veces y estamos a punto de ganar y se caen. No definimos bien y no nos concentramos. Todos tenemos que poner de nuestra parte”.

Posteriormente, Valeria habla con Rapelo para sugerirle cambiar su actitud cuando el equipo pierde, pues es muy notoria su molestia y contagia a los demás. “A mí lo que me choca es que uno les explica y siguen fallando. No me gusta perder”.

