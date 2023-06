Cifuentes recibe el chaleco como la crónica de una sentencia anunciada, ¿cómo reacciona?

Gracias a la victoria de Gamma en el Box Arcoíris en la que fue la primera prueba de este ciclo decisivo para las mujeres, ahora Flaca, Iván, Guajira, Mai e Iván tienen la tarea de asignar el primer chaleco de sentencia; aunque se había hablado de que era hora de que Cifuentes enfrentara la muerte, hay dudas al respecto.

Cuando el chaleco llega a la casa, Mai no se muestra completamente convencida de sentenciar a Cifuentes y dice: “Yo pienso que debemos poner como prioridad en nuestro bienestar porque va a ser el primer chaleco. Si vamos a ir por Alpha yo diría que se lo pongamos a Aleja y no a Cifuentes; si ellos llegan a ganar en la otra prueba sería entonces más probable que se lo pongan a Sara y no a una de nosotras”.

Mientras Gamma sigue definiendo qué hacer y cómo llegar a un acuerdo, en Alpha están seguros de que llegará para su capitana, pero no con la excusa de que demuestre sus habilidades, sino con la de que es justo que vaya a Muerte tal como las demás ya lo han hecho.

Minutos después, Kaboom llega a la casa morada y expresa: “Eres una gran deportista, solo queremos verte en el Box Negro. Tienes todo mi respeto”.

Valeria considera que estar sentenciada es una terapia mental para fortalecer la capitanía, y Cifuentes asegura que dará su 100% en las pistas, como siempre, pero que dejará que sea Dios quien decida lo que deba suceder en La Ciudad de las Cajas.

