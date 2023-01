Underworld reemplazará a The Prodigy en el Festival Estéreo Picnic

La fe en el Festival Estéreo Picnic no solo ha generado miles de Creyentes e infieles convertidos. También se ha transformado en una fuerza natural que nos ha inspirado con sorpresas y sueños cumplidos. Hoy se celebra un nuevo milagro de esta fe. Para su décimo aniversario y en su fecha más fiestera, el sábado 6 de abril, la organización anuncia a Underworld.

La leyenda del house progresivo y el techno se presentará en exclusiva en Un Mundo Distinto. Karl Hyde y Rick Smith por primera vez en Colombia el 6 de abril en el Campo de Golf Briceño 18.

Publicidad

En el crepúsculo de la década de los 80 el Reino Unido vivió su propio verano del amor cuando los clubes de house se convirtieron en una tendencia que cambió una generación y la forma en que consumíamos música. Fue allí, en 1986 en Cardiff, Gales, donde nació Underworld.

"Más allá de la mitología que rodea a esa época, lo recuerdo como un momento de gente que empezó a hacer cosas que antes no existían. Hoy apenas existe la contracultura, pero entonces era algo enorme e imparable. Por extraño que parezca, todos pensaban que esas nuevas obras creativas no iban a durar y, aún así, seguían haciéndolas", recordó Hyde en una entrevista con El País de España en 2015.

Nueve discos de estudio, 18 trabajos en vivo, cuatro compilados, siete video álbumes, 6 EPs y presencia en 5 bandas sonoras hablan de la trascendencia infinita de Underworld en la cultura popular de los últimos 30 años. Dubnobasswithmyheadman y Second Toughest in the Infants fueron dos trabajos épicos que le dieron forma a la escena electrónica de los 90 y en el medio, una pieza fundamental de la banda sonora de nuestras vidas: “Born Slippy. NUXX”. Trainspotting fue la cápsula histórica desde donde éste sencillo, lanzado el 1 de julio de 1996 en vinilo de 12” y CD, vio la luz. Un recuerdo sonoro que reviviremos el sábado del FEPX.

Publicidad

En el nuevo milenio Underworld ha lanzado cuatro discos: A Hundred Days Of (2002), Oblivion with Bells (2007), Barking(2010) y Barbara Barbara, We Face a Shining Future (2016). El 1 de noviembre del año pasado la banda lanzó su proyecto Drift, un experimento de creatividad donde el dúo publicó, cada jueves, un episodio en su web oficial donde la música y el cine se crean en vivo y de manera reactiva al trabajo de la semana anterior. Al final de cada episodio todas las partes se fusionaban en una sola resolución contada con sonidos, imágenes y palabras. Esa primera temporada contó con seis episodios. El 28 de marzo se lanzará la segunda parte de Drift. Es así, en medio de una de sus etapas más creativas, que Underworld vendrá a Colombia para celebrar su legendaria historia, su efervescente presente y el futuro que significa su estreno en el FEP. Underworld estará lanzando un nuevo episodio de Drift cada jueves a través su web underworldlive.com.

Publicidad

Publicidad

Mira también:

Mabiland, una mujer real que canta con el alma historias de vida de personas de carne hueso Irie Kingz busca esparcir mensajes de amor y armonía con un sonido entre música caribeña y anglo Conoce el nuevo lugar donde se realizará el Festival Estéreo Picnic 2019 .