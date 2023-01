Recomendaciones para disfrutar de principio a fin el Estéreo Picnic

La décima edición de Un Mundo Distinto ya está acá. Los tres mejores días del mes se celebrarán el 5, 6 y 7 de abril en el Campo de Golf Briceño 18.

Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Underworld, Twenty One Pilots, Interpol, St. Vincent, The 1975, Grupo Niche y más, serán los invitados especiales. Tú eres el invitado de honor.

Publicidad

Esto es todo lo debes tener en cuenta para vivir la gran celebración del Festival Estéreo Picnic 2019

Entradas

Quedan las últimas entradas disponibles. Boletas por día en localidad General ($280.000+Servicio) y VIP Individual ($549.000+Servicio). Los Combos Tres Días se encuentran en la última etapa: Combo General ($589.000+Servicio) y Combo VIP ($1’299.000+Servicio).

Encuéntralas en todos los canales de venta de TuBoleta, página web, Call Center y en puntos físicos. Para las personas que vienen fuera de Bogotá podrán reclamar sus entradas en el punto TuBoleta ubicado en el Campo de Golf Briceño 18 durante los tres días de Festival. Para las personas que compraron su entrada a través de Verve, Rappi, Arma Tu Vaca o Festicket, podrán reclamar su boleta en la Carpa de Acreditaciones ubicada en la entrada al Festival.

Publicidad

Para cualquiera de los casos anteriores la persona deberá acercarse con su documento de identidad (cédula o pasaporte) y el voucher de compra.

Publicidad

Cómo llegar y transporte

El FEP quiso celebrar este histórico aniversario con una nueva casa, en un espacio donde cupiera todos nuestros sueños: 200.000m2 en el El Campo de Golf Briceño 18. Se ubica en el kilómetro 19 vía Tunja con cuatro vías de acceso: Autopista Norte (desde la Calle 80 hasta FEP), Carrera Séptima (desde el Centro hasta Castillo Marroquín), Vía La Calera-Sopó (tomar desvío Sopó en la intersección con Guasca) y Vía La Conejera-Cajicá (Avenida Boyacá hasta Vía La Conejera, tomar variante Cota hasta Chía y conectarse con Autopista en Club Hatogrande). Habrá dos puntos de Soluciones de Transporte en el Festival para adquirir los servicios ofertados y resolver dudas relacionadas, uno en VIP y otro en General. La nueva locación tendrá un Circuito de Movilidad de más de 50.000m2 donde se ubicarán todas las opciones de transporte del Festival:

Publicidad

Transportes Festival Estéreo Picnic

1. BUSES:

La mejor opción para llegar y salir del Festival con tres puntos de salida y destino final: Unicentro, Gran Estación y Parque Nacional. Puedes reservarlo o compararlo directamente en alguno de los puntos de Soluciones de Transporte en el Festival.

Publicidad

– Ida: Rutas Gran Estación-FEP, Unicentro-FEP y Parque Nacional-FEP desde las 11am hasta las 7pm

– Regreso: Rutas FEP-Calle 170-Gran Estación, FEP-Calle 170-Unicentro y FEP-Parque Nacional desde las 11pm hasta evacuar el evento.

Publicidad

– Reservas: https://estereopicnic.pinbus.com/festival_estereo_picnic/reserve

2. VANS:

Publicidad

Arma tu parche para una experiencia en grupo, segura y confortable.

– Opción 1: $450.000 para 11 personas

– Opción 2: $500.000 para 15 personas

– 1 punto de salida y 2 de llegada: podrás coordinar un punto de la ciudad para que te recojan con tus amigos y dos puntos en los que los dejarán después del Festival.

Publicidad

– Horario: de 9am a 5am.

– Reservas: https://armadilloeventos.com/estereopicnic/

Publicidad

3. DROP-OFF/PICK-UP:

Si te llevan y te recogen por favor no ocupes la Autopista. Así la movilidad será mejor para todos. Por eso hemos dispuesto este espacio en el que podrás descargar pasajeros con tranquilidad cuando llegues al Festival y en el que te podrás recoger a la salida.

Publicidad

– Zona de Drop-Off y Pick-Up para dejar y recoger asistentes al Festival, para todo tipo de vehículos: vans, carros particulares, taxis, carros blancos, motos, vehículos empresariales, mini buses, etc.

– Horario: 9am a 5am.

– Se podrá parquear únicamente entre 11pm y 5am por intervalos menores a 30 minutos.

4. CONDUCTORES ELEGIDOS:

Publicidad

Un servicio para aquellos que llevan carro y desean llegar a casa seguros.

– Costo: $120.000

Publicidad

– Un solo trayecto

– Este servicio se podrá contratar en los puntos de Soluciones de Transporte ubicados en el Festival.

Publicidad

– Reservas: https://armadilloeventos.com/estereopicnic/

5. PARQUEADERO:

– 2.800 cupos para automóviles

– Precio: $40.000

Publicidad

– 400 cupos para motocicletas

– Precio: $15.000

Publicidad

– Horario: de 9am a 5am.

Accesos

Publicidad

Los Accesos estarán en el Campo de Golf Briceño 18 detrás del Circuito de Movilidad, sigue las señales para entrar a Un Mundo Distinto. Las puertas abrirán el viernes 5 de abril a las 3:00pm, el sábado 6 de abril a las 2:00pm y el domingo 7 de abril a la 1:00pm. Los accesos para las diferentes

Soluciones de Transporte serán:

El Parqueadero estará ubicado en la entrada de la Finca Aposentos. 110 metros al norte de la Estación de Gasolina Terpel. Las personas podrán acceder a través de un camino exclusivo por la berma, adecuado y señalizado hasta el ingreso peatonal.

El acceso peatonal general será por Santa Costilla, pasando el puente vehicular de entrada a Briceño.

Publicidad

Los usuarios de la zona Pick Up/Drop Off ingresan al predio del Festival por la Entrada 2 y tendrán el acceso rápido y directo.

Al Parqueadero de Motos y Bicicletas se ingresará por la Entrada 2.

Publicidad

Los Buses ingresarán por la Entrada 2 y el paradero se ubicará frente a los filtros para un acceso rápido y directo.

Las vans ingresarán al predio del Festival por el Parqueadero de Santa Costilla.

Publicidad

Escenarios

El Escenario Tigo será el principal, ubicado al costado norte del Campo de Golf Briceño 18. Allí veremos grandes actos del Festival como TØP, Interpol, Kendrick Lamar, Sam Smith, Arctic Monkeys, The 1975, Grupo Niche, Underworld, etc.

El Escenario Adidas será la carpa que traerá toda la fiesta, ubicada en la esquina sur oriental del venue. Allí desfilarán actos de éxtasis puro como Years&Years, Rüfüs Du Sol, Disclosure (DJ Set), Tiësto, Foals, Odesza, Irie Kingz, etc.

Publicidad

El Escenario AXE ofrecerá lo más vanguardista de los sonidos latinos y colombianos. Allí estarán Ha$lopablito, Mula, Khruangbin, Jon Hopkins, Nicola Cruz, Mitú, Carlos Sadness, Dj Koze, etc.

Horarios y programación

Publicidad

Gastronomía

Publicidad

Un Mundo Distinto incluye infinitas ofertas para los sentidos. Las posibilidades gastronómicas en la décima edición aseguran opciones para todos los gustos y nuevas experiencias para aquellos que no solo quieren probar nuevos sonidos sino también sabores desconocidos; la diversidad será la norma y el deleite sensorial el resultado con más de 30 restaurantes.

Experiencias FEP

Las experiencias marcarán una evolución en la forma en que se relacionan los patrocinadores con el Festival. Las marcas presentarán nuevos mundos para experimentar: experiencias extremas, un canopy para volar sobre el Festival, una Ciudad de la Tecnología y una Instalación para fotos de vanguardia. A esto hay que sumarle la clásica Piscina de Pelotas con nuevo sabor 100% colombiano, un ascensor para que trascendamos esta vida y un gran globo para vivir el FEP en las alturas. Igualmente podremos disfrutar de las diferentes ofertas y servicios que darán todas las marcas patrocinadoras y aliadas

Creyentes

Publicidad

10 años de fe. Esa será la celebración especial de los Creyentes en el FEPX y para ellos tenemos unos beneficios únicos en la historia del Festival. La manilla de Creyentes te dará ingreso por el Acceso exclusivo que tendrán al Campo de Golf Briceño 18 y además te llevará a la Disco Clandestina que deberán encontrar.

Publicidad

Hippie Market

Parte del espíritu de Un Mundo Distinto se ha construido de la mano del Hippie Market, un espacio insignia de estas diez ediciones. Un lugar para los emprendedores, los diseñadores y las iniciativas más creativas de la industria independiente.

Publicidad

60 carpas componen el Hippie Market en el FEPX. Tejidos, accesorios, ropa, libros, pines, gafas, maletines, ponchos, caricaturas, gorra, artesanías y más ofertas para los habitantes del Festival.

Aldea Verde por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá

En 2018 conocimos una zona de conciencia y activismo social, joven y ambiental. Para el FEPX la Aldea Verde vuelve con más fuerza para darle al FEP un espacio de reflexión y compromiso: La Fundación Niñas Sin Miedo, fundación colombiana que educa y empodera niñas y adolescentes; The We Project, fundación para la capacitación creativa, arquitectura social y proyectos de impacto en comunidades vulnerables; Cideem, Centro de investigación y desarrollo educativo por la equidad de la mujer; Soy Oportunidad, fundación para contribuir, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU; World Vision, organización sin ánimo de lucro que apoya a niños y niñas; Green Peace, la organización de conservación ambiental más grande del mundo; Techo, la fundación latinoamericana que trabaja por la construcción de vivienda digna; Agenda Ambiental, institución protectora de los derechos ambientales; ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados y The Nature Conservacy, organización internacional dedicada a la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente.

Mira también:

Publicidad

Conoce el nuevo lugar donde se realizará el Festival Estéreo Picnic 2019 Programación por días del Festival Estéreo Picnic 2019 Conoce los horarios por días del Festival Estéreo Picnic 2019 .