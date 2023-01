‘Roma’ busca hacer historia en la próxima entrega de los premios Oscar

La obra de Alfonso Cuarón podría hacer historia al convertirse en la primera cinta en español que obtiene el Óscar a la mejor película, algo inimaginable hace apenas unos meses, cuando se supo que este título mexicano rodado en blanco y negro iba a ser lanzado por una plataforma digital como Netflix.

También aspira a convertirse en el primer título de la historia capaz de obtener el Óscar a la mejor película de habla no inglesa y el Óscar a la mejor película, algo que no consiguieron "Z" (1969), "Life Is Beautiful" (1998), "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (2000) ni "Amour" (2012).

Por tanto, esa lista permite que "Roma" pueda aspirar a ser la primera película de habla no inglesa que gana el Óscar a la mejor película. La obra, una oda al matriarcado en el que Cuarón se crió y una carta de amor a su niñera, cuenta con una campaña publicitaria de impresión y acaba de obtener el premio al mejor film en los Bafta británicos.

