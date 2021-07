¡Viva la música! Dale play a los explosivos lanzamientos de la semana

'LA RUTINA ROAD VERSION'- MIKE BAHÍA

Es una canción que invita a reflexionar y a aprovechar cada momento al lado de quien se ama y no se quiere perder, mucho menos por caer en la monotonía. El tema ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones en Youtube y en Spotify tiene más de 5,6 millones de streams.

'TE EXTRAÑO'- OVY ON THE DRUMS JUNTO A PISO 21 Y BLESSD

Acompañado de un atractivo video musical, filmado en Medellín, Colombia, bajo la dirección de Ronny Xavier, 'Te Extraño' promete ser un verdadero himno. Esta pieza presenta a los tres artistas cantando la efusiva letra de la canción y tocando instrumentos musicales, dentro de clips vestidos por luces de colores brillantes y efectos especiales de alta tecnología.

'EL SISTEMA' - ZION & LENNOX

El álbum consiste de 13 canciones y una introducción, incluida la versión anterior 'No Me Llama' con Myke Towers (18 millones de visitas en YouTube), 'Te Mueves' con Natti Natasha, 'Gota Gota' junto a El Alfa (10 millones de visitas ) y 'Sistema' (15 millones de visitas).

'TENGO FE'- FEID

El video que acompaña a este nuevo sencillo es refinado y su simbolismo le da un toque especial. Las imágenes evocan esa sensación en la que una persona enamorada no ve a las demás millones de personas a su alrededor. Para ella, todos los demás se ven iguales

'NOS VOLVIMOS LOCOS'- GLORIA TREVI Y GUAYNAA

Su grandeza e influencia la han llevado a posicionarse como una de las artistas más importantes de la industria musical y no es para menos ya que su constancia habla por sí sola. Su evolución en la música no ha sido impedimento, al contrario, Gloria Trevi se adapta a todo tipo de generaciones y sonidos para seguir siendo tan vigente como en sus inicios.

'AUNQUE NO SEA CONMIGO'- AITANA Y EVALUNA

Es una balada con la esencia pop que caracteriza a ambas artistas, con un estribillo pegadizo y compuesta por ellas mismas junto a Juan Pablo Villamil (Morat), Mango, Nabález, Andy Clay y Luis Salaza y producida por Juan Pablo Villamil, Mango, Nabález, Andy Clay y Luis Salazar.

'YA ME ENTERÉ'- YAN COLLAZO

En su versión salsa y con la potente voz del artista puertorriqueño promete ser una canción que marque tendencias conquistando a los púbicos de todas las generaciones haciendo de esta producción una canción que llega para quedarse en el gusto de todos sus seguidores.

'CARO'- CHARLIE BERMÚDEZ

La canción contó con un gran trabajo de composición y producción musical, grabado en los estudios de Los Ángeles, California y Co Producida en Honduras, dándole un sonido internacional y un nuevo ambiente musical, lo que hace de esta canción una combinación de sonidos únicos.

'Q' TAL'- DAVID DUEÑAS

Es un homenaje a la conquista, una invitación a luchar por el amor de esa persona que, por más lejana que parezca, te motivará a ser mejor para alcanzar su corazón sin importar los lujos y la fama, pues lo verdaderamente esencial es el trato y los sentimientos reales.

'THERAPY'- ANNE MARIE

Una colaboración que ha generado un gran entusiasmo entre las bases de fans de Anne-Marie y Little Mix, 'Kiss My (Uh Oh)' tiene todos los ingredientes para convertirse en el himno pop del verano.

IF YOU REALLY LOVE ME (HOW WILL I KNOW)- DAVID GUETTA FT. JOHN NEWMAN

Con tonos de piano pegajosos, con la voz suave de John Newman, el trío inyecta un sonido contagioso e impulsado por la euforia, para dar nueva vida al clásico de Whitney Houston.

'SAY SO'- MASKED WOLF

La animada canción marca la muy esperada continuación del interprete, a su éxito mundial 'Astronaut In The Ocean' que ya ha alcanzado el puesto número 1 en 8 países de todo el mundo y ha acumulado más de mil millones de streams hasta la fecha.

'I LIKE THAT'- BAZZI

Después de haber pasado gran parte del 2020 perfeccionando su singularidad personal en una serie de lanzamientos de sencillos con un millón de streams, 'I Like That' marca el lanzamiento de una nueva audaz era para Bazzi, llena de sensualidad pura, energía creativa y una confianza cada vez mayor.

'SUERTE'- PAULINA

Esta canción co-creada por el artista internacional Yeison Jiménez y Ciro Quiñonez; producida por el maestro Yohan Usuga en su estudio Felinos Producciones, bajo el sello de YJ Company, promete con sus sonidos e interpretación impecable, lograr imponer un novedoso género musical: el Regional Pop

'GRIETA'- SAM DIEGO

La canción refleja la decepción que podemos llegar a sentir cuando nos han defraudado, engañado o utilizado en diferentes contextos, en el amor, en la amistad o incluso en situaciones que nos han dejado grietas o cicatrices, pero que nos abren los ojos, es ahí donde aparece el amor propio para arrancar con el pasado de raíz, seguir adelante y no volver a ser los mismos.

'DIME'- CHRISTIAN LAMBAREN

2021 llego con todo para quedarse como un gran año para Lamba saco su nuevo tema en junio llamado “DIME” y hasta el momento es su canción con más éxito en todo el mundo, llegando a oídos de gente importante en la industria, un impacto fuerte en países como Estados Unidos, Alemania, Italia y Brasil. Con esto Lamba nos asegura que las próximas canciones que vendrán serán también todo un éxito.

'SELVA'- NUVINTAGE

Este sencillo fue escrito por su vocalista, Juan Vicente Pineda, quien colaboró con la mezcla y masterización junto a Geniver Eduardo en Colombia y España. El video de ‘Selva’ cuenta con un concepto 100% animado y fue hecho en su totalidad por Jorge Casas, guitarrista, compositor y encargado de la parte visual de la banda

'AMOR' - ANGEL BLEU

Después de presentar en varias partes del mundo su canción ‘Como tú me gustas’, y de ocupar los primeros lugares de América Latina con este tema, la cantante Angel Bleu, llega para poner a gozar y conquistar los corazones de sus seguidores con su más reciente sencillo ‘Amor’, en colaboración con el exitoso artista urbano Randy.

'FACENDO L'AMORE'- MARIO PUGLIA

Es un sencillo cuyo título hace referencia a las raíces italianas de Mario, pero que fue inspirada en un concepto mucho más amplio: la universalidad del amor. Las letras de este tema se escribieron pensando en cómo las relaciones, sueños y el amor de pareja no se detienen por religiones, idiomas, preferencias sexuales o color de piel.

'TE BORRÉ'- MILA EGRED

La cantante se ha destacado en el ámbito musical gracias a su disciplina, constancia y preparación continua en la construcción de un proyecto musical sólido y diferente; hoy nos presenta 'Te borré', un tema para soltar, bailar, cantar a grito herido y continuar.

'SEGUNDA PARTE'- LAURA STANGL

Este proyecto es su carta de presentación, una letra cotidiana que refleja el sentimiento de alguien que ha hecho todo lo posible para no recordar a esa persona especial que ya se fue, pero luego por alguna razón inexplicable vuelve a revivir todos esos sentimientos y recuerdos que quedaron del pasado, logrando conectar gracias a la realidad de la letra con la vida de su público.

'HOLA HOLA'- IRANIA

Es un tema compuesto por IRANIA y presentado al público de la mano de Record label TigerMusic y producido por El Zoprano, es una canción con notas urbanas y una letra original que representa el poder femenino y la trascendencia del rap en su isla natal Puerto Rico.

'LA JUGADA'- AMUNA

El video oficial fue grabado en la ciudad de Medellín, producido por Visual 1 y dirigido por Daniel Cuadros, esta propuesta audiovisual se compone de 3 performances diferentes, en el primero de estos se ve a Amuna en un sala recibiendo la llamada telefónica que se indica en la canción, en el segundo está rodeada de telas de colores y modela un look sexy.

'PARANOIA'- ANDRES CUERVO

Es una canción que refleja una parte de su vida y cómo la adversidad puede hacer que una persona se vuelva paranoica, sin embargo al final es un mensaje claro que resalta la resiliencia, resistencia y confianza en sí mismo.

'VIENES Y VAS'- ANNASOFIA

Este tercer sencillo de la cantante le canta al amor propio, poniendo sobre la mesa las dos caras del desamor, lo oscuro que puede ser la decepción amorosa, pero también lo poderosa que resulta cuando encontramos en nosotros mismos el amor que buscamos; una canción para reflexionar y empoderarse.

'CUAL GITANOS'- INDIVIDÚO

La pareja de cantautores narra, en primera persona, la historia que los llevó a conocerse lejos de sus países de origen. También cuentan al mejor estilo 'Gypsy Jazz', cuales eran sus expectativas al dejar sus hogares por perseguir un sueño, y su ingenuidad y amor por la música quedan al descubierto.

'DE FRENTE'- CHELO LA CABRA

La canción fue escrita y producida por la misma artista acompañada de Juancho Valencia, Nicolás Guevara y Jorge Mario Giraldo "Magio" en Ondulaciones Estudio y Merlín Producciones.

'YO SOY URABÁ'- WILDER NORIEGA

Es una celebración de los colores, sabores, lugares y sobre todo las personas, que hacen de este un rincón mágico en el planeta. Es una narración de los procesos creativos que se viven en la región: 22 emprendimientos de teatro, circo, pintura, fotografía, artesanías, diseño y manualidades, música, danza, audiovisual y fomento a la cultura.

´'LA CHINITA'- MIGUEL RICO V. Y JUAN FELIPE CALDERÓN

El término viene de la costumbre de decirle a los niños de una manera cariñosa “chino, chinito, china o chinita”. Tomando esto como partida se puede entender el tema como una canción para niños, casi un juego. Su melodía sencilla acompañado de una base rítmica sólida y delicada a la vez son el complemento perfecto que da origen al tema.

